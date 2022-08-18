

















79-летняя женщина госпитализирована после инцидента в троллейбусе. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, происшествие случилось накануне около шести вечера в Центральном районе. На остановке из троллейбуса выходила бабушка, однако в этот момент 60-летний водитель раньше времени закрыл двери на задней площадке.





В результате дверьми защемило руку пенсионерки. Однако водитель не открыл двери, а начал движение. Пожилую волгоградку несколько метров протащило по асфальту, после чего она упала.