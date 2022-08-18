Реклама

«Прищемил и протащил»: момент травмирования пенсионерки в троллейбусе попал на видео

Реклама 18.08.2022 13:05
0
18.08.2022 13:05






79-летняя женщина госпитализирована после инцидента в троллейбусе. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, происшествие случилось накануне около шести вечера в Центральном районе. На остановке из троллейбуса выходила бабушка, однако в этот момент 60-летний водитель раньше времени закрыл двери на задней площадке. 

В результате дверьми защемило руку пенсионерки. Однако водитель не открыл двери, а начал движение. Пожилую волгоградку несколько метров протащило по асфальту, после чего она упала. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Реклама
02.08.2022 10:54
Реклама 02.08.2022 10:54
Комментарии

0
Далее
Реклама
30.03.2022 10:32
Реклама 30.03.2022 10:32
Комментарии

0
Далее
Реклама
16.03.2022 11:39
Реклама 16.03.2022 11:39
Комментарии

0
Далее
Реклама
05.03.2022 20:07
Реклама 05.03.2022 20:07
Комментарии 0

0
Далее
Реклама
19.01.2018 13:11
Реклама 19.01.2018 13:11
Комментарии 0

0
Далее
Реклама
01.03.2017 06:40
Реклама 01.03.2017 06:40
Комментарии 0

0
Далее
Реклама
13.10.2016 22:30
Реклама 13.10.2016 22:30
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

14:54
Новый главврач назначен в Жирновской ЦРБСмотреть фотографии
14:23
В Волгограде День города отметят двумя фейерверкамиСмотреть фотографии
13:51
Подробности стремительного суда над вице-мэром Волгограда СидоренкоСмотреть фотографии
13:46
Волгоградка зарезала избившего ее мужаСмотреть фотографии
13:33
«Это не предел»: в Волгоградской области собрали 6 млн тонн зернаСмотреть фотографии
13:20
Найденный без сознания волгоградец умер в машине «скорой»Смотреть фотографии
13:19
«Началось?»: в Волгоградской области за сутки COVID-19 подтвердился у 243 человекСмотреть фотографии
13:05
«Прищемил и протащил»: момент травмирования пенсионерки в троллейбусе попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
12:56
Выживет только «Стая» — премьера экстремальной молодежной драмыСмотреть фотографии
12:46
«Хоть зимнюю резину доставай»: на юге Волгоградской области град превратил дороги в заснеженные трассыСмотреть фотографии
12:42
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга по объемам автокредитованияСмотреть фотографии
12:26
Быстро и точка: в суде Волгограда за полчаса решили судьбу вице-мэра СидоренкоСмотреть фотографии
12:20
В Волгограде на 5 маршрутах примут для оплаты банковские картыСмотреть фотографии
12:03
В Центральном суде Волгограда начался суд над вице-мэром Владимиром СидоренкоСмотреть фотографии
11:18
«ЕвроХим-ВолгаКалий» совершенствует кадровую работуСмотреть фотографии
11:17
В центре Волгограда подрались водитель троллейбуса и иномарки: видеоСмотреть фотографии
09:36
Росстат назвал самые подорожавшие товары для волгоградских школьниковСмотреть фотографии
09:16
Микробы и паразиты кишат в волгоградских водоемахСмотреть фотографии
08:59
«Хутор был готов к обороне»: в Волгоградской области потушили пожар рядом с деревнейСмотреть фотографииCмотреть видео
08:29
Волгоградский кардиолог дала советы по защите сердца в 40-градусную жаруСмотреть фотографии
08:04
Дизтопливо в Волгоградской области за неделю подорожало на 18 копеекСмотреть фотографии
21:49
В Волгограде сын депутата Госдумы готовится вступить во владение ТЦ «Диамант Зацарицынский»Смотреть фотографии
21:34
Стоимость сжиженного газа в Волгоградской области снизилась за полгода на 27%Смотреть фотографии
20:13
В Волжском на дачах пропал 35-летний мужчинаСмотреть фотографии
19:57
Волгоградца арестовали на 7 суток за нацистскую символику на окнеСмотреть фотографии
19:41
Вырвали кишки и набили камнями: в Волгограде подростки жестоко растерзали кошкуСмотреть фотографии
18:59
В Волгограде в четвертый раз пытаются продать развалины кинотеатра «Юбилейный»Смотреть фотографии
18:16
Волгоградские депутаты готовы передать ЦПКиО землю для нового аквапаркаСмотреть фотографии
17:44
В Волгоградской области готовыми к 1 сентября признали 90% школСмотреть фотографии
17:27
«Не жизнь, а пытка!»: волгоградцы массово задыхаются из-за сорняков и бездействия коммунальщиковСмотреть фотографии
 