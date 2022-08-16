В пруду Волгограда ищут тело 47-летнего мужчины

На границе Советского и Ворошиловского районов на берегу пруда найдены личные вещи и одежда. Как стало известно ИА «Высота 102», накануне здесь пропал 47-летний мужчина.

— Местный житель оставил свои вещи на берегу пруда, расположенного между поселком Кирпичного завода № 8 и поселком Кирпичного завода № 2. Мужчина отправился купаться. МЧС ведет поисковые мероприятия, — сообщил информагентству собственный источник в экстренных службах региона.

Известно, что волгоградец зашел в воду и через некоторое время пропал из виду. Сам мужчина зарегистрирован в Советском районе Волгограда.

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