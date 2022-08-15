Экономика

Банк «Открытие» дарит 10 000 рублей за использование карты «120 дней»

Экономика 15.08.2022 12:06 Реклама
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15.08.2022 12:06 Реклама


Банк «Открытие» запустил акцию «10 000 рублей за карту «120 дней». Клиенты, которые оформят кредитную карту «120 дней» и за три месяца потратят по ней 100 000 рублей, получат 10 000 рублей.
Для участия в акции клиентам* необходимо оформить кредитную карту «120 дней» до 28 августа и совершить не менее 10 транзакций на общую сумму от 100 000 рублей в течение 90 дней после ее открытия. Бонусные рубли будут начислены на бесплатную дебетовую Opencard. Ими сразу можно будет компенсировать одну или несколько покупок и получить на карту 10 000 рублей.
«120 дней» – самая популярная кредитная карта в линейке банка «Открытие». Карта выпускается и обслуживается бесплатно, имеет льготный период 120 дней без каких-либо платежей и процентов и кредитный лимит до 500 000 рублей.
Наше предложение не имеет аналогов на российском банковском рынке. Мы уверены, что клиенты оценят его по достоинству и сделают выбор в пользу нашей бесплатной кредитной карты с льготным периодом 120 дней. Рекомендуем оформить ее на сайте open.ru или в любом удобном офисе банка, – прокомментировал Олег Сапегин, лидер трайба «Кредитные карты» банка «Открытие».
Оформить карту в период акции можно онлайн на сайте банка или в мобильном приложении, с бесплатной доставкой, а также в офисах банка.
В поддержку акции «10 000 рублей за карту «120 дней» стартовала рекламная кампания в диджитал-каналах с уже полюбившимися амбассадорами «Открытия» – народным артистом России Константином Хабенским и телеведущей, актрисой Мариной Кравец.
Полный список всех преимуществ по карте «120 дней» и подробные условия акции доступны на сайте банка.  
* Предложение действительно для клиентов, не имеющих кредитных карт банка «Открытие» с 1 августа 2021 года.

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