Банк «Открытие» дарит 10 000 рублей за использование карты «120 дней»

Экономика 15.08.2022 12:06 Реклама
0
15.08.2022 12:06 Реклама
Банк «Открытие» запустил акцию «10 000 рублей за карту «120 дней». Клиенты, которые оформят кредитную карту «120 дней» и за три месяца потратят по ней 100 000 рублей, получат 10 000 рублей.
Для участия в акции клиентам* необходимо оформить кредитную карту «120 дней» до 28 августа и совершить не менее 10 транзакций на общую сумму от 100 000 рублей в течение 90 дней после ее открытия. Бонусные рубли будут начислены на бесплатную дебетовую Opencard. Ими сразу можно будет компенсировать одну или несколько покупок и получить на карту 10 000 рублей.
«120 дней» – самая популярная кредитная карта в линейке банка «Открытие». Карта выпускается и обслуживается бесплатно, имеет льготный период 120 дней без каких-либо платежей и процентов и кредитный лимит до 500 000 рублей.
— Наше предложение не имеет аналогов на российском банковском рынке. Мы уверены, что клиенты оценят его по достоинству и сделают выбор в пользу нашей бесплатной кредитной карты с льготным периодом 120 дней. Рекомендуем оформить ее на сайте open.ru или в любом удобном офисе банка, – прокомментировал Олег Сапегин, лидер трайба «Кредитные карты» банка «Открытие».
Оформить карту в период акции можно онлайн на сайте банка или в мобильном приложении, с бесплатной доставкой, а также в офисах банка.
В поддержку акции «10 000 рублей за карту «120 дней» стартовала рекламная кампания в диджитал-каналах с уже полюбившимися амбассадорами «Открытия» – народным артистом России Константином Хабенским и телеведущей, актрисой Мариной Кравец.
Полный список всех преимуществ по карте «120 дней» и подробные условия акции доступны на сайте банка.
* Предложение действительно для клиентов, не имеющих кредитных карт банка «Открытие» с 1 августа 2021 года.
Корпоративные клиенты банка «Открытие» смогут усилить контроль платежей внутри группы компаний15.08.2022 13:13
Экономика 15.08.2022 13:13
Сбер поможет родителям подготовиться к школе с учётом пожеланий детей15.08.2022 13:08
Экономика 15.08.2022 13:08
ВТБ: спрос на ипотеку после снижения ставок вырос на 40%15.08.2022 10:32
Экономика 15.08.2022 10:32
Три крупных месторождения разыграют на аукционах в Волгоградской области14.08.2022 11:36
Экономика 14.08.2022 11:36
Росстат: волгоградцы улучшили показатели по количеству личных автомобилей13.08.2022 16:22
Экономика 13.08.2022 16:22
ВТБ повысил доходность по депозитам до 7% годовых12.08.2022 18:31
Экономика 12.08.2022 18:31
С поддержкой Сбера расширяем горизонты12.08.2022 12:02
Экономика 12.08.2022 12:02
ВТБ снижает ставки по кредитам для среднего и малого бизнеса12.08.2022 10:36
Экономика 12.08.2022 10:36
Большая стройка12.08.2022 10:09
Экономика 12.08.2022 10:09
ВТБ: в 2022 году доля ипотеки на рынке новостроек может достичь рекордных 60%12.08.2022 08:55
Экономика 12.08.2022 08:55
В Волгограде строители зарабатывают до 48 тысяч в месяц12.08.2022 08:43
Экономика 12.08.2022 08:43
В Волгоградской области растут налоговые поступления в бюджет12.08.2022 06:28
Экономика 12.08.2022 06:28
ВТБ выпустил более 60% электронных закладных на ипотечном рынке11.08.2022 16:10
Экономика 11.08.2022 16:10
Портфель девелоперов жилья в регионах Поволжья в Сбере вырос на 65%11.08.2022 14:07
Экономика 11.08.2022 14:07
«Россети Юг» обеспечили электроэнергией 21 объект сотовой связи в Волгоградской области11.08.2022 13:43
Экономика 11.08.2022 13:43