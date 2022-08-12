В Волгограде Ворошиловский районный суд вынес решение по делу об административном правонарушении, совершенном уличным художником Филиппом Козловым, работающим под псевдонимом Philippenzo. Как сообщает ИА «Высота 102», судья Екатерина Никитина признала его виновным по ст.20.3.3 ч.1 КоАП РФ – о пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики. В качестве наказания художнику назначили штраф в размере 45 тысяч рублей.

Однако, сообщает информагентство, денег на оплату очередного штрафа, вероятно, у Козлова нет. Пост с просьбой перевести ему деньги он опубликовал в своем telegram-канале вечером 11 августа. Кроме того, художник сообщил подписчикам, что планирует оспаривать решения суда в ЕСПЧ.

– Так же сегодня состоялось рассмотрение апелляционной жалобы на один из первых двух протоколов за работу «Цинк наш!», решение суда оставлено в силе. Больших иллюзий мы с адвокатом на этот счёт не питали. Жалобы нами подаются с целью дальнейшего их отправления в Европейский суд по правам человека, – написал Козлов в своем канале.

Впрочем, в комментариях подписчики напомнили ему, что в июне президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому постановления Европейского Суда по правам человека, вступившие в силу после 15 марта 2022 года, не подлежат исполнению в Российской Федерации.

Напомним, что ранее Козлова уже осудили в Волгограде за рисунок на стене парковки около дома №68 на улице Буханцева. О новом деле «Высота 102» сообщала 28 июля.