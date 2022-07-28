Ворошиловский районный суд Волгограда рассмотрит дело об административном правонарушении в отношении 37-летнего уличного художника Филиппа Козлова больше известного под псевдонимом Philippenzo Madonnaro. Как сообщает ИА «Высота 102» акционисту вменяется ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ — публичные действия направленные на дискредитацию ВС РФ.

Как стало известно журналистам информагентства, мужчина разместил у себя в соцсетях изображения и надписи, дискредитирующие российскую армию в ходе проведения специальной военной операции на Украине.

Художнику из Волгограда грозит административный штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Заседание для рассмотрения дела по существу назначено на 11 августа.

В середине июня Ворошиловский райсуд признал виновным Филиппа Козлова по аналогичной статье КоАП РФ. Акционисту выписали два штрафа общей суммой в 80 тысяч рублей.

Козлов с самого начала СВО выступал в соцсетях в поддержку властей Украины. В комментариях к своим постам нередко призывал жителей соседнего государства к противоправным действиям в отношении российских солдат и офицеров. Один из таких комментариев, в частности, был размещен под фотографией Козлова с портретом Путина.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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