Уличного художника Philippenzo осудили в Волгограде за дискредитацию ВС РФ

В Волгограде сегодня, 16 июня, Ворошиловский районный суд рассмотрел два материала в отношении 37-летнего уличного художника, известного под псевдонимом Philippenzo, но записанного в паспорте как Филипп Козлов. Житель Волгограда, сообщает ИА "Высота 102", признан виновным по статье о дискредитации вооруженных сил России. За свои рисунки и посты в соцсетях Козлову придется заплатить внушительный штраф.

– Козлов нанёс на стену парковки около дома №68 на улице Буханцева в Волгограде изображение, направленное на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации, после чего разместил фотографию указанного изображения в социальной сети. Судом за совершение каждого правонарушения ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей, всего - 80 тысяч рублей, – сообщила информагентству представитель Объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская. – Постановления суда в законную силу не вступили и могут быть обжалованы.

Отметим, что Козлов с самого начала спецоперации выступал в социальных сетях в поддержку властей Украины и зачастую в комментариях к своим постам призывал жителей соседнего государства к противоправным действиям в отношении российских военнослужащих. Один из таких комментариев, в частности, был размещен под фотографией Козлова с портретом Путина.