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ГК «Волгострой» строит кварталы с хорошей историей

Полезно знать 12.08.2022 09:24 Реклама
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12.08.2022 09:24 Реклама


Группа компаний «Волгострой»  – один из крупнейших региональных застройщиков, надежный и проверенный временем партнер, который уже 12 лет строит в Волгограде жилые комплексы, входящие в ТОП ЖК юга России. Сейчас в стадии активного строительства находятся 6 кварталов в 4 районах города. 
В конце прошлого года был сдан полностью кирпичный дом в ЖК «Кача» – первые новоселы уже въехали в свои квартиры. Весной этого года в эксплуатацию введен очередной дом с индивидуальным отоплением в ЖК «Бейкер стрит». Здесь же строится новый дом – 16-этажная двухсекционная высотка с собственным именем «Бридж хаус».
В начале лета были открыты продажи квартир во втором 6-этажном доме с индивидуальным отоплением ЖК «Лапшин Loft»  в Кировском районе Волгограда. Первый же дом комплекса находится на финише строительства – его ввод в эксплуатацию запланирован в 3-м квартале этого года.
На конец 2022 года намечена сдача первой секции третьего дома ЖК «Арбат» (исторический центр Волгограда). Параллельно с этим идут работы по возведению второй и третьей секций. Этот комплекс уже считается достопримечательностью центра города. 
Столь же интересным получается и ЖК «Волго-Дон» , строительство которого ведется в микрорайоне Тулака. Два 20-этажных дома повышенной комфортности могут «похвастаться» подземным паркингом, благоустроенным двором без машин и дизайнерскими холлами. 
ЖК «Grand Avenue»  – еще один масштабный проект от ГК «Волгострой». Строительство домов на пересечении Второй Продольной магистрали и улицы Ангарской началось в 2014 году. Сейчас здесь сдано 5 многоэтажных домов и строятся еще два. Ближайшая сдача 19-этажного двухсекционного дома намечена на 3 квартал 2023 года. 
И, конечно, у Группы компаний «Волгогстрой» есть планы на будущее! Ведь пока работают стройки – город растет, развивается, становится краше и комфортнее. И все сотрудники ГК «Волгострой» работают именно для этого. С Днем строителя! 

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