Экономика 10.08.2022 18:24 Реклама
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10.08.2022 18:24 Реклама
Максимальная сумма экспресс-кредита для компаний малого и среднего бизнеса в банке «Открытие» увеличена с 10 до 15 млн рублей. Ставка по такому кредиту – от 11,5% годовых, а минимальная сумма – 50 тысяч рублей.
Экспресс-кредит на срок от 6 до 36 месяцев в банке «Открытие» оформляется полностью дистанционно по онлайн-заявке на сайте или в «Бизнес-портале». Ответ по заявке приходит клиенту через СМС-уведомление, средства зачисляются на его счет в банке. Залога и поручительств не требуется, при этом страховки и комиссии по этому продукту отсутствуют.
Оставить заявку на кредит и подробнее узнать о его условиях можно на сайте банка.
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