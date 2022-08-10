



Максимальная сумма экспресс-кредита для компаний малого и среднего бизнеса в банке «Открытие» увеличена с 10 до 15 млн рублей. Ставка по такому кредиту – от 11,5% годовых, а минимальная сумма – 50 тысяч рублей.

Экспресс-кредит на срок от 6 до 36 месяцев в банке «Открытие» оформляется полностью дистанционно по онлайн-заявке на сайте или в «Бизнес-портале». Ответ по заявке приходит клиенту через СМС-уведомление, средства зачисляются на его счет в банке. Залога и поручительств не требуется, при этом страховки и комиссии по этому продукту отсутствуют.