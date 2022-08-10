Сотрудники отдела МВД России по Среднеахтубинскому району задержали подозреваемого в даче незаконного денежного вознаграждения сотруднику полиции. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, правоохранители проводили проверку по факту нарушения миграционного законодательства 36-летним гражданином одной из республик Центральной Азии.

Мужчина попытался «решить вопрос» и предложил полицейскому деньги, чтобы на него не составляли протокол за незаконное нахождение на территории РФ.

Полицейский предупредил мужчину о том, что такие действия являются уголовно наказуемым деянием и сообщил о коррупционном предложении вышестоящему руководству. Однако мужчину это не остановило. Он передал полицейскому в служебном кабинете 11 тысяч рублей, после чего был задержан.

Теперь иностранцем займутся следователи.