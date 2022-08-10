В Камышинском районе Волгоградской области мать чуть не зарубила собственного сына. Как сообщает ИА «Высота 102», 38-летний мужчина отказался помогать по хозяйству.

— Следственный отдел по городу Камышину СУ СКР по области возбудил уголовное дело в отношении 57-летней жительницы города Петров Вал Камышинского района Волгоградской области, — сообщили информагентству в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области. — Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ — покушение на убийство.

По версии следствия, вечером 7 августа подозреваемая занималась хозяйственными работами на придомовом участке в одном из домов по улице Красина. В это время ее 38-летний сын распивал алкоголь.

Обидевшись на то, что сын не хочет помочь ей по хозяйству, женщина, взяв топор, нанесла своему сыну не меньше двух ударов лезвием топора в область головы. Местная жительница сама вызвала скорую помощь. Мужчину госпитализировали в больницу.

— Подозреваемую задержали. Решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения, — добавили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

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