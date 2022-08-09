



В Общественном центре Сбера продолжается проект «ЭкоВолна», в рамках которого 11 августа в 13:00 по московскому времени в сообществе Центра в социальной сети ВКонтакте состоится новая онлайн-лекция.

Начальник отдела экологического просвещения Астраханского биосферного заповедника Наталья Мех расскажет о его истории и деятельности, заповедной флоре и фауне, мерах по сохранении биоразнообразияуникальной природы дельты Волги.

В ходе встречи в сообществе Центра участники смогут задать вопросы, узнать об экологических проблемах дельты Волги и особенностях охраны животных и растений, занесённых в Международную Красную книгу, а также о волонтёрских проектах Астраханского заповедника.

Наталья Мех, начальник отдела экологического просвещения ФГБУ «Астраханский государственный заповедник»:

«Астраханский биосферный заповедник имеет огромный опыт сохранения уникальной природы дельты Волги. Вот уже более ста лет мы работаем над тем, чтобы на нашей территории сохранялись естественные условия для обитания не только редких растений и животных, но и всех обитателей дельты Волги без исключений. Уверена, что слушателям онлайн-лекций проекта “ЭкоВолна” будет интересно познакомиться с нашей деятельностью и узнать что-то новое о наиболее ярких представителях заповедной флоры и фауны».

Астраханский биосферный заповедник — заповедник в дельте Волги в Астраханской области. Включён во Всемирную сеть биосферных резерватов. Относится к водно-болотным угодьям международного значения. Сотрудники Астраханского государственного заповедника ведут не только природоохранную деятельность, но и научную, просветительскую, а также развивают туристическое направление.

«ЭкоВолна» — онлайн-проект Общественного центра Сбера. Это серия лекций на тему экологии, ответственного потребления и принципов ESG. В ходе проекта эксперты по экологии обсуждают наиболее актуальные темы экоповестки и климатической устойчивости, а также рассказывают, как придерживаться экологических принципов в повседневной жизни и бизнесе.

Подробную информацию можно найти в сообществе Общественного центра Сбера ВКонтакте.



