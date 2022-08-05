В Волгограде ДТП с 4 машинами остановило движение на Второй продольной: видео





Авария в Дзержинском районе Волгограда привела к серьезному транспортному затору на Второй продольной магистрали. Как сообщает ИА «Высота 102», на улице Рокоссовского произошло столкновение четырех машин. Момент ДТП зафиксировали камеры дорожного видеонаблюдения.





По словам читателей информагентства, движение в настоящее время затруднено не только по улице Рокоссовского, но и на прилегающих улицах Землячки, Покрышкина и частично на улице Кубинской. Судя по записи с камер наблюдения, предоставленной информагентству пресс-службой ГУ МВД России по Волгоградской области, пробка образовалась из-за выезда иномарки на встречную полосу и последующего столкновения машины с тремя другими.

– Пострадавших нет, – сообщили в главке полиции. – Обстоятельства ДТП будут названы по итогам проверки.





Согласно сервису «Яндекс.Карты», в настоящее время в Ворошиловском, Дзержинском и Центральном районах Волгограда наблюдаются 7-балльные пробки. В перечисленных районах, если верить сервису, произошло семь дорожных аварий.