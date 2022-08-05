Рецидивист в Урюпинске чуть не задушил женщину из-за щипцов для волос





К 8 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима приговорен 31-летний житель Урюпинского района Волгоградской области за угрозу убийством знакомой.

Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, такой приговор мужчине, который ранее уже был судим, вынес мировой судья судебного участка №55 Урюпинского судебного района Волгоградской области.

Фигуранта уголовного дела признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

В судебном заседании установлено, что 3 марта текущего года поздно вечером он пришел в дом к 56-летней жительнице Урюпинска и потребовал отдать ему щипцы для волос, которые дочь хозяйки дома взяла у его сожительницы.

- Женщина пояснила, что дочери нет дома. После этого фигурант уголовного дела высказал угрозы убийством и начал душить хозяйку дома. На крики о помощи прибежал муж потерпевшей, который пресек противоправные действия злоумышленника. Вину в содеянном мужчина полностью признал, - рассказала Черединина.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.



