Банк «Открытие» снизил ставки по автокредитам до 8,5%

Экономика 05.08.2022 13:09 Реклама
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05.08.2022 13:09 Реклама
«Открытие Авто» (блок автобизнеса в банке «Открытие») снизил ставки по всей линейке автокредитных продуктов. Размер снижения составил 0,5 до 4 процентных пунктов, минимальные ставки установлены на уровне от 8,5% годовых в рублях. Наилучшие кредитные условия доступны при оформлении страхования транспортного средства и подключении опции «ставка автомобилиста».
Сегодня клиенты могут получить финансирование в «Открытие Авто» практически под любые потребности всего по двум документам: оформить классический автокредит на новую и подержанную машину, автокредит с остаточным платежом, кредит на покупку авто у дилера и у частного лица, в рамках льготного автокредитования и по специальным программам с автопроизводителями. В зависимости от потребностей заемщик самостоятельно принимает решение о возможности подтверждения дохода, внесения первоначального взноса, оформления страховки или машины в залог. От выбора данных параметров зависят и предлагаемые кредитные условия.
В рамках залогового кредитования клиентам доступно финансирование по ставке от 8,5 % годовых - на новые и подержанные авто, на сумму до 8 млн рублей, сроком до 7 лет и с минимальным первоначальным взносом от 0 до 20% в зависимости от программы.
Льготный автокредит по госпрограмме в банке «Открытие» можно оформить на новый автомобиль марок УАЗ, LADA и ГАЗ стоимостью до 2 млн рублей со скидкой до 20% от стоимости машины (25% - в регионах Дальневосточного федерального округа).
Кредит по спецпрограммам с автопроизводителями и дилерами выдается на покупку автомобилей марок Geely, Chery, Cheryexeed, Haval, Changan, FAW, JAC, GAC, ГАЗ, Hyundai и Kia, а также мотоциклов KTM и Harley Davidson. Ставка составит от 10,4% годовых в рублях, доступная сумма финансирования - до 8 млн рублей, на срок - до 7 лет и с минимальным первоначальным взносом от 10%.
Беззалоговые кредиты можно оформить от 12,5% годовых в рублях, на сумму до 1 млн рублей, сроком до 5 лет, без требований к автомобилю и каско, с нулевым первоначальным взносом.
Подать заявку на оформление автокредита можно на сайте и в офисах банка «Открытие, а также более чем в 400 точках продаж сети автосалонов-партнеров в 80 городах России. Сделка может быть совершена в день обращения в течение часа. Дополнительным преимуществом для клиентов станет возможность включения в сумму кредита стоимости страховых и сервисных услуг.
Банк «Открытие» входит в тройку лидеров рынка объему выдач автокредитов и в топ-5 по кредитному портфелю. За семь месяцев выдано 30,5 тыс. автокредитов на сумму 37 млрд рублей. На фоне общего снижения рынка автокредитования портфель автокредитов банка «Открытие» демонстрирует рост и по объёму, и по доле рынка, превысив 95 млрд рублей на 31 июля 2022 года (+11% с начала года).
Средний чек в июле составил 1 млн рублей на подержанный и 2 млн рублей - на новый автомобиль. Чаще всего во второй летний месяц клиенты оформляли кредиты на новые автомобили брендов Kia, Hyundai, Lada, Сherry и Renault, на сумму 1,5 –2 млн рублей, сроком от 5 лет и с первоначальным взносом в 20-30%. В сегменте авто с пробегом популярностью пользовались кредиты на марки Lada, Kia Hyundai, Toyota и Nissan, в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей, сроком от 4-5 лет и с первоначальным взносом от 20 до 30%.
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