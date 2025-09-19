В массовой аварии на ФАД под Волгоградом погиб водитель Skoda Octavia

Смертельное ДТП произошло сегодня, 19 сентября, в Октябрьском районе на 123 км федеральной автодороги «Волгоград- Каменск-Шахтинский - Сальск». По информации ГУ МВД по Волгоградской области, в 16-15 ч. на трассе столкнулись три автомобиля – Лада Гранта, Skoda Octavia и грузовик «Volvo» с полуприцепом.
В результате ДТП водитель иномарки скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. Его пассажир доставлен в медучреждение. На месте ДТП работают экипажи Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа. Обстоятельства аварии устанавливаются.
