









В Волжском Волгоградской области сегодня, 19 сентября, провели необычную акцию по проверке доступности городской среды для маломобильных граждан. Депутаты, чиновники, активисты общества инвалидов и общественники пересели в инвалидные коляски, чтобы на собственном опыте проверить, каково людям с ограниченными возможностями передвигаться по городу.

Комиссия на колясках проехала по улице Фонтанной и проспекту Ленина и протестировала съезды с тротуаров, пешеходные переходы и въезды в магазины. Участники рейда также проверили работу специального низкопольного автобуса, оборудованного подъёмником.



К слову, коляскам не везде удалось без проблем преодолеть маршрут. Вопросы вызвали, в частности, пандусы у некоторых торговых объектов. Заехать на них на колясках не получилось даже у здоровых людей.



Все замечания станут основой новых инициатив по созданию комфортной среды для каждого жителя Волжского, пообещали участники акции.



Видео администрации Волжского t.me





