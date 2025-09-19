



В Волгоградской области курсантки Центра «Воин» близняшки Арьяна и Дарина Дагбацыреновы во время проведеня финала военно-патриотической игры «Зарница 2.0» в Волгоградской области смогли осуществить свою мечту, о которой они рассказали президенту России Владимиру Путину на Восточном экономическом форуме.





Сестры поделились своей мечтой с главой государства, отметив, что даже получили согласие от своих родителей. Владимир Путин удивился, услышав о таком желании от близняшек, но поддержал их инициативу и посоветовал сначала пройти подготовку.





Позже Дагбацыреновы прошли обучение на базе 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Девушки научились укладывать парашюты и отработали элементы прыжка.

Возможность воплотить мечту в жизнь им предоставили во время финала военно-патриотической игры «Зарница 2.0», которая проходит на базе центра «Юный ястреб» в Волгоградской области. Вместе с близняшками выполнили прыжок все участники команды «Кадеты Бурятии».

Видео и фото: Авангард