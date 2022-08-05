Экономика

Волгоградские банкиры назвали три провальных месяца для ипотеки

Экономика 05.08.2022 16:29
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05.08.2022 16:29


На 1 июля 2022 года жители Волгоградской области увеличили портфель ипотечных кредитов на 14,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 134,3 млрд рублей. Средний размер ипотеки вырос с 2,4 млн рублей до 3,1 млн рублей. Также увеличился средний срок кредитования – с 20 до 23 лет. Такие данные, сообщает ИА «Высота 102», приводят в волгоградском отделении Южного ГУ Банка России. 

При этом здесь отметили, что активность  волгоградцев на ипотечном рынке в апреле-июне текущего года была сдержанной. Однако за год портфель кредитов, которые брались на жилье,  заметно возрос. 

– Увеличению способствовали в том числе государственные программы льготного кредитования. Во втором полугодии, по данным опросов банков, ожидается повышение спроса как на ипотеку, так и потребительские кредиты, – отметил руководитель Отделения Волгоград Южного ГУ Банка России Роман Рахматулин. 

В целом розничный кредитный портфель волгоградцев за год увеличился почти на 10% и составил 306,5 млрд рублей (по России прирост 12,3%). 


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