Экономика 05.08.2022 11:10 Новости компаний
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05.08.2022 11:10 Новости компаний
Сбер собрал статистику по работе пользователей с корпоративным интернет-банком СберБизнес в веб-версии и на мобильной платформе по итогам I полугодия 2022 года. Аудиторные показатели продолжают расти: число пользователей веб-банка увеличилось на 4% (2 млн клиентов), мобильного приложения — на 10% (1,1 млн клиентов). И мобильной, и веб-версией интернет-банка пользуются 550 тыс. клиентов. Такое же число пользователей признаёт только мобильное приложение, а 1,45 млн клиентов работают только с веб-версией.
В месяц пользователь веб-версии заходит в СберБизнес в среднем 16 раз — это логично для использования рабочего инструмента наёмным сотрудником. Обращает на себя внимание, сколько раз в месяц заходят в мобильное приложение СберБизнес, — в среднем 33. Данные активности выходного дня это подтверждают: во время уикендов снижение количества подключений к веб-версии СберБизнеса достигает 65%, а вот мобильного приложения — всего 33%. Среди пользователей есть и «чемпионы» — компании, которые заходят в СберБизнес каждый день на протяжении всего года. У мобильного приложения насчитывается 1942 таких компании, у веб-версии — 41.
По информации банка также различаются и портреты пользователей веб-версии и мобильного приложения. Самым распространённым пользователем веб-версии СберБизнеса, по данным аналитиков Сбера, стала женщина в возрасте до 45 лет — наёмный сотрудник, который работает в компании сегмента малого бизнеса. Среднестатистическим пользователем мобильного приложения СберБизнес можно назвать мужчину в той же возрастной группе, но владельца компании, преимущественно в форме индивидуального предпринимательства.
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