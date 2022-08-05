



Сбер собрал статистику по работе пользователей с корпоративным интернет-банком СберБизнес в веб-версии и на мобильной платформе по итогам I полугодия 2022 года. Аудиторные показатели продолжают расти: число пользователей веб-банка увеличилось на 4% (2 млн клиентов), мобильного приложения — на 10% (1,1 млн клиентов). И мобильной, и веб-версией интернет-банка пользуются 550 тыс. клиентов. Такое же число пользователей признаёт только мобильное приложение, а 1,45 млн клиентов работают только с веб-версией.

В месяц пользователь веб-версии заходит в СберБизнес в среднем 16 раз — это логично для использования рабочего инструмента наёмным сотрудником. Обращает на себя внимание, сколько раз в месяц заходят в мобильное приложение СберБизнес, — в среднем 33. Данные активности выходного дня это подтверждают: во время уикендов снижение количества подключений к веб-версии СберБизнеса достигает 65%, а вот мобильного приложения — всего 33%. Среди пользователей есть и «чемпионы» — компании, которые заходят в СберБизнес каждый день на протяжении всего года. У мобильного приложения насчитывается 1942 таких компании, у веб-версии — 41.