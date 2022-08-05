Экономика

В месяц пользователь мобильной версии СберБизнес заходит в приложение в среднем 33 раза

Экономика 05.08.2022 11:10 Новости компаний
0
05.08.2022 11:10 Новости компаний


Сбер собрал статистику по работе пользователей с корпоративным интернет-банком СберБизнес в веб-версии и на мобильной платформе по итогам I полугодия 2022 года. Аудиторные показатели продолжают расти: число пользователей веб-банка увеличилось на 4% (2 млн клиентов), мобильного приложения — на 10% (1,1 млн клиентов). И мобильной, и веб-версией интернет-банка пользуются 550 тыс. клиентов. Такое же число пользователей признаёт только мобильное приложение, а 1,45 млн клиентов работают только с веб-версией.
В месяц пользователь веб-версии заходит в СберБизнес в среднем 16 раз — это логично для использования рабочего инструмента наёмным сотрудником. Обращает на себя внимание, сколько раз в месяц заходят в мобильное приложение СберБизнес, — в среднем 33. Данные активности выходного дня это подтверждают: во время уикендов снижение количества подключений к веб-версии СберБизнеса достигает 65%, а вот мобильного приложения — всего 33%. Среди пользователей есть и «чемпионы» — компании, которые заходят в СберБизнес каждый день на протяжении всего года. У мобильного приложения насчитывается 1942 таких компании, у веб-версии — 41.
По информации банка также различаются и портреты пользователей веб-версии и мобильного приложения. Самым распространённым пользователем веб-версии СберБизнеса, по данным аналитиков Сбера, стала женщина в возрасте до 45 лет — наёмный сотрудник, который работает в компании сегмента малого бизнеса. Среднестатистическим пользователем мобильного приложения СберБизнес можно назвать мужчину в той же возрастной группе, но владельца компании, преимущественно в форме индивидуального предпринимательства.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Экономика
05.08.2022 10:14
Экономика 05.08.2022 10:14
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.08.2022 09:09
Экономика 05.08.2022 09:09
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.08.2022 20:13
Экономика 04.08.2022 20:13
Комментарии

0
Далее
Экономика
04.08.2022 16:54
Экономика 04.08.2022 16:54
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.08.2022 15:38
Экономика 04.08.2022 15:38
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.08.2022 14:04
Экономика 04.08.2022 14:04
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.08.2022 12:53
Экономика 04.08.2022 12:53
Комментарии

0
Далее
Экономика
04.08.2022 12:53
Экономика 04.08.2022 12:53
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.08.2022 12:24
Экономика 04.08.2022 12:24
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.08.2022 10:03
Экономика 04.08.2022 10:03
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.08.2022 08:43
Экономика 04.08.2022 08:43
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.08.2022 21:11
Экономика 03.08.2022 21:11
Комментарии

0
Далее
Экономика
03.08.2022 15:41
Экономика 03.08.2022 15:41
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.08.2022 15:38
Экономика 03.08.2022 15:38
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.08.2022 14:02
Экономика 03.08.2022 14:02
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

11:55
Четверо пострадавших: под Волгоградом джип вылетел с трассы при обгонеСмотреть фотографии
11:51
На Центральном рынке Волгограда с торговца заломили цену за арендуСмотреть фотографии
11:48
В Михайловке отложили строительство ледовой арены за 266 млнСмотреть фотографии
11:20
В Волгограде похоронят погибшего на Украине 25-летнего Юрия ЧерненкоСмотреть фотографии
10:41
Под Волгоградом подростку грозит 12 лет колонии за «легкие» деньгиСмотреть фотографии
09:36
В Волгограде мужчина скончался после падения на улицеСмотреть фотографии
09:09
Василий Иванов поблагодарил аграриев за впечатляющий результат в растениеводствеСмотреть фотографии
08:54
«Не едь сюда»: водителей оригинально предупредили о бездорожье в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
08:11
В Волгограде жителям осажденного Сталинграда раздадут значкиСмотреть фотографии
07:22
Владимир Путин подписал законы об отцах и детях и материнском капиталеСмотреть фотографии
22:33
На проспекте Ленина в Волгограде наведут красоту за 48 млнСмотреть фотографии
21:43
Три района останутся без света в Волгограде 5 августаСмотреть фотографии
21:22
В Советском районе Волгограда отключат горячую воду: список адресовСмотреть фотографии
21:00
Уже продано 8 тысяч: «Ротор» открывает продажу билетов на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
20:13
Волгоградский проект горчичного фестиваля вышел в финал конкурса РостуризмаСмотреть фотографии
19:39
«Нас подводят под банкротство»: волгоградская стройфирма угодила под статью из-за указания чиновникаСмотреть фотографии
19:21
Пробка сковала 8 километров дороги из Волгограда в ВолжскийСмотреть фотографии
19:09
В Ворошиловском районе на продажу выставили бывшее бомбоубежищеСмотреть фотографии
19:01
«Открытие Авто»: расходы россиян на покупку автомобилей вновь начали растиСмотреть фотографии
18:56
Глава Минстроя России и волгоградский губернатор провели рабочую встречуСмотреть фотографии
18:40
В Волгограде на пепелище обнаружили труп пенсионеркиСмотреть фотографии
17:59
В Волгоградской области ужесточили проверку сведений о доходах чиновниковСмотреть фотографии
16:59
В Волгоградской области семь депутатов, скрывших свои доходы, сложили полномочияСмотреть фотографии
16:52
«Мне важно было увидеть его»: депутат Осипов в Ростове выступил в защиту генерала МузраеваСмотреть фотографии
15:43
Под Волгоградом родители заплатят 200 тысяч за испорченный детьми чужой автомобильСмотреть фотографии
15:16
«Можно строить планы»: Росстат увеличил продолжительность жизни волгоградцев на 14 днейСмотреть фотографии
15:09
Волгоградские аграрии обсудили стратегию осеннего севаСмотреть фотографии
14:18
«Концессии водоснабжения»: качество питьевой воды гарантируемСмотреть фотографии
14:18
В Волгограде ради болельщиков изменят расписание электрички 7 августаСмотреть фотографии
14:16
Фанаты спорта пробегут по ночной «Волгоград Арене» пять километровСмотреть фотографии
 