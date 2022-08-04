Экономика

ВТБ бесплатно застраховал от мошенников более 1 млн клиентов

Экономика 04.08.2022 16:54 Новости компаний
0
04.08.2022 16:54 Новости компаний


ВТБ оформил бесплатную страховку от действий мошенников для 1,1 млн клиентов, получающих пенсию или детские выплаты на карту банка. Дополнительно банк бесплатно застраховал десятки тысяч детей на случай онкологии. Поддержку льготных категорий, зачисляющих государственные пособия на карту «Мир», ВТБ ведет с 2021 года.

Бесплатное страхование от мошенников банк подключает для всех, кто получает пенсию на карту ВТБ, а также для родителей, которые впервые зачисляют на карту «Мир» банка детские социальные выплаты. Полис поможет сохранить до 100 тыс. рублей на счетах и картах клиента на случай кражи средств через поддельные сайты или интернет-приложения, незаконного входа мошенников в интернет-банк, выманивания персональных данных или хищения денег другими способами. Заявить о страховом случае можно в любом офисе банка. Услуги страхования предоставляет АО «СОГАЗ».

-В рамках реализации стратегической инициативы «Семейный капитал» ВТБ стремится обеспечить дополнительную защиту тех категорий клиентов, для которых финансовые потери могут быть особенно болезненными. Мы уже застраховали более миллиона наших клиентов – родителей и пенсионеров, которые теперь могут чувствовать себя гораздо спокойнее при проведении повседневных финансовых операций, особенно на фоне летнего всплеска мошеннической активности. Дополнительная инициатива ВТБ также касается защиты детей от тяжелых заболеваний. Сегодня более 50 тыс. детей могут рассчитывать на нашу поддержку в кризисных ситуациях, – комментирует Святослав Островский, член правления ВТБ.

ВТБ развивает дополнительные меры поддержки клиентов в рамках стратегии «Семейный капитал». Она предусматривает комплексное обслуживание, финансовые и государственные сервисы на любом жизненном этапе семьи: от рождения ребенка и до сопровождения финансовых вопросов в пенсионном возрасте. Кроме бесплатного страхования от мошенничества, получателям детских выплат банк дополнительно начисляет 2 тыс. рублей, а также предлагает бесплатную страховку всех детей в семье на случай онкологии.

В начале лета специалисты ВТБ зафиксировали резкий всплеск фишинговой активности мошенников. Только в июне было выявлено около 7 тысяч мошеннических страниц, имитирующих банковские сайты. Это почти в 10 раз превышает показатель мая и в 2,5 раза – всех предыдущих месяцев этого года. В целом за первое полугодие банк обработал почти 3,9 млн обращений по темам, связанным с мошенничеством. Общий объем спасенных денежных средств составил 12,9 млрд рублей, ВТБ защитил средства почти 600 тыс. клиентов.

 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Экономика
04.08.2022 20:13
Экономика 04.08.2022 20:13
Комментарии

0
Далее
Экономика
04.08.2022 15:38
Экономика 04.08.2022 15:38
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.08.2022 14:04
Экономика 04.08.2022 14:04
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.08.2022 12:53
Экономика 04.08.2022 12:53
Комментарии

0
Далее
Экономика
04.08.2022 12:53
Экономика 04.08.2022 12:53
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.08.2022 12:24
Экономика 04.08.2022 12:24
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.08.2022 10:03
Экономика 04.08.2022 10:03
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.08.2022 08:43
Экономика 04.08.2022 08:43
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.08.2022 21:11
Экономика 03.08.2022 21:11
Комментарии

0
Далее
Экономика
03.08.2022 15:41
Экономика 03.08.2022 15:41
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.08.2022 15:38
Экономика 03.08.2022 15:38
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.08.2022 14:02
Экономика 03.08.2022 14:02
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.08.2022 13:59
Экономика 03.08.2022 13:59
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.08.2022 11:16
Экономика 03.08.2022 11:16
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.08.2022 09:15
Экономика 03.08.2022 09:15
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

20:13
Волгоградский проект горчичного фестиваля вышел в финал конкурса РостуризмаСмотреть фотографии
19:39
«Нас подводят под банкротство»: волгоградская стройфирма угодила под статью из-за указания чиновникаСмотреть фотографии
19:21
Пробка сковала 8 километров дороги из Волгограда в ВолжскийСмотреть фотографии
19:09
В Ворошиловском районе на продажу выставили бывшее бомбоубежищеСмотреть фотографии
19:01
«Открытие Авто»: расходы россиян на покупку автомобилей вновь начали растиСмотреть фотографии
18:56
Глава Минстроя России и волгоградский губернатор провели рабочую встречуСмотреть фотографии
18:40
В Волгограде на пепелище обнаружили труп пенсионеркиСмотреть фотографии
17:59
В Волгоградской области ужесточили проверку сведений о доходах чиновниковСмотреть фотографии
16:59
В Волгоградской области семь депутатов, скрывших свои доходы, сложили полномочияСмотреть фотографии
16:52
«Мне важно было увидеть его»: депутат Осипов в Ростове выступил в защиту генерала МузраеваСмотреть фотографии
15:43
Под Волгоградом родители заплатят 200 тысяч за испорченный детьми чужой автомобильСмотреть фотографии
15:16
«Можно строить планы»: Росстат увеличил продолжительность жизни волгоградцев на 14 днейСмотреть фотографии
15:09
Волгоградские аграрии обсудили стратегию осеннего севаСмотреть фотографии
14:18
«Концессии водоснабжения»: качество питьевой воды гарантируемСмотреть фотографии
14:18
В Волгограде ради болельщиков изменят расписание электрички 7 августаСмотреть фотографии
14:16
Фанаты спорта пробегут по ночной «Волгоград Арене» пять километровСмотреть фотографии
14:04
«Россети Юг» способствуют производству стройматериалов в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:53
«Состояние тяжелое»: врачи спасают пострадавшего на трассе «Волгоград-Москва» мужчинуСмотреть фотографии
13:18
Депутаты и сотрудники мэрии Волгограда подвергаются опасности из-за плохих дорожных знаковСмотреть фотографии
13:07
Под Волгоградом выясняют причину смерти охранника турбазы «Лазурит»Смотреть фотографии
12:53
Стиральный порошок и зубная паста подорожали в Волгограде за полгода в 1,5 разаСмотреть фотографии
12:38
«Спасибо за героев нашей страны»: родителям семи погибших в СВО волгоградцев передали ордена МужестваСмотреть фотографии
11:59
В Волгоградской области во время отдыха утонул певец Валерий ЦыбизовСмотреть фотографии
10:53
Многодетной волгоградке чиновники отказали в выплате путинского пособияСмотреть фотографии
10:52
Машины в хлам, но живые: стали известны подробности лобового ДТП с такси под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:33
В Волгограде у больницы № 4 в машине умерла пенсионеркаСмотреть фотографии
10:26
«Забили трусами и жвачкой»: в Волгограде отремонтировали фонтан у Казанского собораСмотреть фотографии
10:08
Водителя фуры арестовали после ДТП с тремя погибшими под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:37
В 25-м микрорайоне Волжского во дворе зарезали мужчинуСмотреть фотографии
08:39
«Немцы тут летали»: в станице Волгоградской области нашли авиационную бомбуСмотреть фотографии
 