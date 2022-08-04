«Спасибо за героев нашей страны»: родителям семи погибших в СВО волгоградцев передали ордена Мужества

В Волгограде сегодня, 4 августа, в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» ордена Мужества передали семьям семи погибших при выполнении воинского долга военнослужащих. Указ о присвоении высокой награды волгоградцам посмертно подписал президент России Владимир Путин.

Ордена Мужества переданы сегодня родителям героев:

Старший лейтенант Давыдов Дмитрий Николаевич.





Рядовой Сериков Валерий Константинович.





Рядовой Ефремов Михаил Викторович.





Сержант Ивченко Максим Николаевич.





Рядовой Зайцев Михаил Михайлович.





Старший лейтенант Мазин Евгений Борисович.





Лейтенант Кривинчук Вадим Андреевич.

Как сообщает корреспондент информационного агентства «Высота 102», сегодня награды родным погибших участников спецоперации передали военный комиссар Волгоградской области полковник Андрей Летунов и заместитель губернатора Волгоградской области Олег Николаев.

– В музее-панораме «Сталинградская битва» сегодня вручены высокие государственные награды. Наши земляки, еще совсем молодые ребята, до конца выполнившие свой воинский долг, удостоены ордена Мужества. В сложнейших боевых условиях при выполнении специальной военной операции по защите жителей Донбасса и населения России от национализма, они проявили настоящую отвагу, мужество и героизм. Искренне и глубоко соболезную родителям героев, которые сегодня здесь находятся, – сказал Олег Николаев во время церемонии. – Ваши дети были и навсегда останутся настоящими патриотами, героями. Они останутся в нашей памяти и памяти боевых товарищей. Спасибо за воспитание ваших детей, детей Отечества, героев нашей страны.