«Спасибо за героев нашей страны»: родителям семи погибших в СВО волгоградцев передали ордена Мужества

В Волгограде сегодня, 4 августа, в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» ордена Мужества передали семьям семи погибших при выполнении воинского долга военнослужащих. Указ о присвоении высокой награды волгоградцам посмертно подписал президент России Владимир Путин.
Ордена Мужества переданы сегодня родителям героев:
Как сообщает корреспондент информационного агентства «Высота 102», сегодня награды родным погибших участников спецоперации передали военный комиссар Волгоградской области полковник Андрей Летунов и заместитель губернатора Волгоградской области Олег Николаев.
– В музее-панораме «Сталинградская битва» сегодня вручены высокие государственные награды. Наши земляки, еще совсем молодые ребята, до конца выполнившие свой воинский долг, удостоены ордена Мужества. В сложнейших боевых условиях при выполнении специальной военной операции по защите жителей Донбасса и населения России от национализма, они проявили настоящую отвагу, мужество и героизм. Искренне и глубоко соболезную родителям героев, которые сегодня здесь находятся, – сказал Олег Николаев во время церемонии. – Ваши дети были и навсегда останутся настоящими патриотами, героями. Они останутся в нашей памяти и памяти боевых товарищей. Спасибо за воспитание ваших детей, детей Отечества, героев нашей страны.