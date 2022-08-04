Общество

«Спасибо за героев нашей страны»: родителям семи погибших в СВО волгоградцев передали ордена Мужества

Общество 04.08.2022 12:38
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04.08.2022 12:38


В Волгограде сегодня, 4 августа, в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» ордена Мужества передали семьям семи погибших при выполнении воинского долга военнослужащих. Указ о присвоении высокой награды волгоградцам посмертно подписал президент России Владимир Путин. 

Ордена Мужества  переданы сегодня родителям героев: 

  • Старший лейтенант Давыдов Дмитрий Николаевич.

  • Рядовой Сериков Валерий Константинович.

  • Рядовой Ефремов Михаил Викторович.

  • Сержант Ивченко Максим Николаевич.

  • Рядовой Зайцев Михаил Михайлович.

  • Старший лейтенант Мазин Евгений Борисович. 

  • Лейтенант Кривинчук Вадим Андреевич. 

    • Как сообщает корреспондент информационного агентства «Высота 102», сегодня награды родным погибших участников спецоперации передали военный комиссар Волгоградской области полковник Андрей Летунов и заместитель губернатора Волгоградской области Олег Николаев. 

    В музее-панораме «Сталинградская битва» сегодня вручены высокие государственные награды. Наши земляки, еще совсем молодые ребята, до конца выполнившие свой воинский долг, удостоены ордена Мужества. В сложнейших боевых условиях при выполнении  специальной военной операции по защите жителей Донбасса и населения России от национализма, они проявили настоящую отвагу, мужество и героизм. Искренне и глубоко соболезную родителям героев, которые сегодня здесь находятся, – сказал Олег Николаев во время церемонии. – Ваши дети были и навсегда останутся настоящими патриотами, героями. Они останутся в нашей памяти и памяти боевых товарищей. Спасибо за воспитание ваших детей, детей Отечества, героев нашей страны.  


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