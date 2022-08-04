Советы для бизнеса по использованию бизнес-карт





Безналичные расчеты для бизнеса уже не просто удобство, но и необходимость. Все деньги компании лежат на расчётном счёте и за операции с ними нужно отчитываться. Наличные деньги со счёта снять можно, но для этого необходимо ехать в банк, при этом появляются дополнительные сложности с отчётностью. А если речь заходит о мелких тратах, например, во время командировок, или же для запуска таргетированной рекламы, то проще совсем отказаться от них, чем ввязываться в сложные отчёты. Для таких целей у предпринимателей есть понятный и удобный механизм – дебетовая бизнес-карта.

Дебетовая бизнес-карта привязывается к расчётному счёту юридического лица и позволяет оплачивать все необходимые повседневные расходы компании без дополнительной отчетности. Картой можно оплачивать канцтовары, представительские расходы, гостиницу и обеды в командировках или снимать наличные. А еще такие карты удобны для предпринимателей, потому что их можно заказать сразу несколько, чтобы выдать сотрудникам для самостоятельного использования. При этом руководитель сможет устанавливать лимиты и контролировать траты.

Эксперты отмечают, что дебетовые бизнес-карты сегодня пользуются высоким спросом. По мнению Александра Анащенко, председателя Поволжского банка Сбербанка, доля безналичных расчётом сегодня возрастает, что способствует интересу предпринимателей к бизнес-картам. «Согласно совместному исследованию СберИндекс и ЧекИндекс в Поволжье более 50% покупок совершаются безналично, и их доля ежегодно увеличивается. Поэтому актуальность бизнес-карт для предпринимателей постоянно растет, – подчеркивает Анащенко. – Отмечу, что в Поволжье бизнесмены используют уже почти 120 тыс. дебетовых бизнес-карт Сбербанка и это почти на 30% больше, чем годом ранее».

Так для каких же трат можно использовать бизнес-карту? Мы подготовили ряд советов.





Заправка на АЗС

Руководителям или сотрудникам компании могут быть необходимы частые передвижения по городу, региону, а иногда и дальше. Чтобы решить вопрос c расходами на топливо, бизнес-карта очень пригодится.





Оплата рекламы в социальных сетях

Оплачивать рекламу в социальных сетях значительно удобнее с банковской карты, а не с расчётного счёта. Можно выпустить отдельную карту для SMM-специалиста. Он сможет прикрепить её к рекламному кабинету, а руководитель сможет контролировать расходы на рекламу.





Оплата проезда в такси

Если ваша компания работает до позднего вечера или находится далеко от маршрута движения общественного транспорта, то можно оплачивать расходы сотрудников на такси с помощью бизнес-карты. Сотрудники точно будут вам благодарны.





Оплата интернета или мобильной связи

Платить за использование услуг мобильных и интернет-операторов с бизнес-карт так же просто, как и с личной банковской карты.





Командировки

Часто в командировках могут быть как запланированные, так и неожиданные траты. Бизнес-карта позволит снять номер в отеле, устроить деловой ужин с партнёрами или оплатить трансфер до аэропорта.





Это лишь некоторые советы о том, что можно делать с бизнес-картой. В процессе их использования предприниматель сам находит интересные и удобные для него решения. Тем более, что доступ к бизнес-карте круглосуточный. О том, что это удобный и популярный механизм говорит и статистика: так по данным Поволжского банка Сбербанка в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях по итогам первого полугодия 2022 года количество бизнесменов, использующих дебетовую бизнес-карту Сбербанка, выросло на 26% и составило более 97 тыс. клиентов, а объем трат увеличился на 19%.



