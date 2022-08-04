Машины в хлам, но живые: стали известны подробности лобового ДТП с такси под Волгоградом

Расследования 04.08.2022 10:52
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04.08.2022 10:52
Авария с участием автомобиля такси произошла накануне в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Как сообщили сегодня в региональном главке МВД, в ДТП пострадал 25-летний водитель автомобиля такси, в который врезался «ВАЗ-2115». С различными травмами пострадавшего госпитализировали в больницу.
По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля «ВАЗ» в поселке Маслово на улице Придорожная выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с «Ладой Веста» под управлением 25-летнего водителя. От удара обе машины получили серьезные повреждения. К счастью, никто не погиб.
Ранее сообщалось, что из-за аварии на дороге от хутора Бурковский образовалась 4-километровая пробка. По словам очевидцев, в автомобиле с эмблемой «Яндекс.Такси» перевозили кабачки. Овощи разлетелись по дороге.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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