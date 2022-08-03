Под Волгоградом пробка растянулась на 4 километра из-за лобового ДТП

В Среднеахтубинском районе Волгоградской области произошло лобовое ДТП с участием двух автомобилей. Как сообщает ИА «Высота 102», авария произошла у хутора Бурковский.

По словам очевидцев, в одном из автомобилей с эмблемой «Яндекс.Такси» перевозил кабачки. Овощи разлетелись по дороге. На месте работают сотрудники полиции. За машиной такси приехал эвакуатор. Информация о пострадавших уточняется.





Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», в сторону Волгограда от хутора Бурковского образовался автомобильный затор протяженностью более четырех километров.

ИА «Высота 102» направило запрос в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фото: Жесть Волгограда / vk.com