Происшествия

Под Волгоградом пробка растянулась на 4 километра из-за лобового ДТП

Происшествия 03.08.2022 09:52
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03.08.2022 09:52


В Среднеахтубинском районе Волгоградской области произошло лобовое ДТП с участием двух автомобилей. Как сообщает ИА «Высота 102», авария произошла у хутора Бурковский. 

По словам очевидцев, в одном из автомобилей с эмблемой «Яндекс.Такси» перевозил кабачки. Овощи разлетелись по дороге. На месте работают сотрудники полиции. За машиной такси приехал эвакуатор. Информация о пострадавших уточняется. 


Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», в сторону Волгограда от хутора Бурковского образовался автомобильный затор протяженностью более четырех километров. 

ИА «Высота 102» направило запрос в ГУ МВД России по Волгоградской области. 

Фото: Жесть Волгограда / vk.com 

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