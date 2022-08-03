Найден мертвым: под Волгоградом ребенок пропал во время отдыха с семьей на турбазе

В Волгоградской области 13-летний мальчик пропал без вести во время отдыха на турбазе с родителями. Тело ребенка было найдено в ходе поисков, организованных сотрудниками МВД, на следующий день. В настоящее время устанавливается степень вины родителей в этой трагедии.

Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, несчастный случай разыгрался в Светлоярском районе Волгоградской области в минувшие выходные. 30 июля в дежурную часть с заявлением об исчезновении мальчика обратилась его тетя. Женщина сообщила, что ее племянник пропал днем с территории турбазы.

Как удалось выяснить информагентству, речь идет о базе отдыха «Березовые дали» в поселке Кирова. По свидетельству очевидцев, семья подростка заехала туда утром в минувшую субботу. Поначалу мальчик отдыхал на виду, но около 14.00 бесследно пропал.

– Этот мальчик то плавал в бассейне, то бегал с другими детьми к каналу. Потом просто исчез, – сообщают свидетели происшествия. – После обращения в полицию были организованы поиски ребенка. Опрашивали, в том числе, отдыхавших людей на турбазе. Кстати, родители подростка даже не сразу заметили его исчезновение, как мы поняли. Они все это время беззаботно отдыхали.

Найти ребенка – к сожалению, мертвым – удалось только на утро 31 июля.

– В результате оперативно-разыскных мероприятий тело ребенка было обнаружено спасательной службой на дне канала, – уточняют в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Известно, что семья мальчика в поле зрения надзорных органов ранее не попадала. Однако по факту случившегося действиям родителей будет дана правовая оценка.

В правоохранительных органах жителям Волгоградской области еще раз напоминают о том, что ответственность за жизнь и здоровье детей несут либо отец и мать, либо законные представители. Уголовным кодексом РФ за оставление детей в опасности предусмотрено наказание.