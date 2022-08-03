ВТБ откроет в Самаре сервисный центр на 1300 рабочих мест

Экономика 03.08.2022 15:38 Новости компаний
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03.08.2022 15:38 Новости компаний
ВТБ планирует до конца года открыть в Самаре сервисный центр на 1300 высокотехнологичных рабочих мест. На площадке разместится один из крупнейших контактных центров банка, который сможет принимать около четверти обращений клиентов со всей России. Об этом в ходе встречи с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
Сервисный центр ВТБ в Самаре станет одним из крупнейших в России и займет площадь свыше 11 тысяч кв. метров. Банк намерен привлечь для работы специалистов поддержки и контроля и розничного бизнеса – финансового, административного, аудиторского и т.д.
Наибольшую долю рабочих мест займет контакт-центр банка. Уже сейчас его штат превышает 200 человек, а в перспективе планируется расширить его до 750 сотрудников, которые будут обрабатывать более 700 тысяч звонков и чатов в месяц. Специалисты горячей линии консультируют клиентов по телефону и в чате мобильного приложения, оказывают помощь в решении финансовых вопросов, а также занимаются продажей банковских продуктов.
-Это 1300 новых рабочих мест, за что отдельная благодарность руководству банка. Мы предполагаем, что уже до конца года основное количество специалистов будет принято на работу. Это очень серьезный вклад в работе по созданию новых рабочих мест. В этот особый период – это тем более важно для нашего региона, – отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
-ВТБ активно расширяет сеть своих сервисных центров, выводя наиболее востребованные функции в регионы. Подобные площадки уже открыты в Чебоксарах, Воронеже, Оренбурге и Барнауле, где мы обслуживаем клиентов со всей страны. Офис в Самаре позволит повысить уровень поддержки пользователей, которые обращаются к нам из разных часовых поясов. В его работе будет задействовано свыше 1300 сотрудников, треть из которых – новые специалисты контактного центра. Это положительно скажется на реализации социальной политики Самарского региона – одного из лидеров по числу высококлассных специалистов. При этом мы готовы рассматривать не только кандидатов с опытом, но и выпускников вузов, а также студентов последних курсов, – прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
В сервисном центре помимо высокотехнологичных рабочих мест для сотрудников оборудованы зоны тихого и активного отдыха, кафетерии, учебные классы, современные переговорные комнаты со встроенными мультимедийными системами.
Новое подразделение станет для ВТБ второй крупной площадкой в Самаре, где работают сотрудники, обслуживающие клиентов на всей территории России. В 2017 году банк открыл сервисный центр для IT-специалистов, в котором сегодня работают почти 670 человек.
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