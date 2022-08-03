В Волгоградской области 13-летний школьник утонул в реке Иловля. Как сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель регионального СУ СК России Дарья Буянова, трагедия разыгралась накануне вблизи рабочего поселка Иловля.

– Подросток 2008 года рождения был обнаружен на берегу реки Иловля в 400 метрах от рабочего поселка, – сообщила представитель следственного управления. – 2 августа мальчик со своими знакомыми пришел на реку искупаться. Не умея плавать, он во время отдыха оставался на берегу. Однако, когда другие ребята решили переплыть реку, он последовал за ними и утонул.

На берег мальчика вытащили жители Иловли, находившиеся у реки в момент трагедии и ставшие очевидцами. К сожалению, на тот момент мальчик уже был мертв.

– Тело без повреждений и признаков насильственной смерти, предварительная причина смерти - механическая асфиксия в результате утопления, – уточняет Дарья Буянова.