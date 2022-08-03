Волгоградские предпенсионеры хотят работать прорабами и бухгалтерами









Волгоградские предпенсионеры и пенсионеры активнее своих ровесников из ЮФО ищут работу. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование hh.ru, так, возрастные соискатели из Волгоградской области разместили 2,9% резюме от всего объема в регионе. Также достаточно активны немолодые жители Ростовской области, Краснодарского края и Республики Адыгея. Менее других заинтересованы в работе соискатели старшего возраста из Астраханской области и Республики Калмыкия – на них приходится по 2,6% резюме в регионе.





Как правило, мужчины в возрасте 58+ чаще всего ищут работу в качестве водителей (11% резюме), охранников (5%), сервисных инженеров (5%), слесарей (3%), энергетиков (3%). Интересно, что 2% мужчин пенсионного возраста также рассматривают работу в качестве менеджера по продажам, еще по 2% хотят стать прорабами, инженерами по охране труда и курьерами. 1% зрелых соискателей-мужчин старшего возраста ищут работу программистами и разработчиками.





В свою очередь женщины предпенсионного возраста (53+) чаще всего хотели бы работать в бухгалтерии (15% резюме), ищут работу администраторами (7%), продавцами или кассирами (5%). Также женщин предпенсионного возраста интересует работа в сфере образования (4%). 3% хотят стать операторами баз данных, 2% комплектовщиками, 2% финансовыми менеджерами и 1% курьерами.



