Центробанк развеял слухи о подорожании ОСАГО с 1 августа

Федеральные новости 02.08.2022 15:02
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02.08.2022 15:02
Сегодня, 2 августа, Центробанк России опроверг информацию о росте цен с 1 августа на тарифы ОСАГО. Изменение цен готовится, но пока проект не утвержден, сообщает регулятор.
- Проект указания Банка России о расширении тарифного коридора, размещенный на сайте Банка России 22 июня, в ближайшее время будет направлен на регистрацию в Минюст России. После того, как указание пройдет государственную регистрацию, оно будет опубликовано на сайте Банка России и вступит в силу через 10 дней после официального опубликования, - прокомментировал ситуацию с полисами ОСАГО в ЦБ РФ.
Так, согласно этому проекту, тарифный коридор ОСАГО из-за подорожания цен на запчасти планируется расширить вверх и вниз на 26%. Для общественного транспорта — на 17,8%.
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