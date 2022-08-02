Центробанк развеял слухи о подорожании ОСАГО с 1 августа









Сегодня, 2 августа, Центробанк России опроверг информацию о росте цен с 1 августа на тарифы ОСАГО. Изменение цен готовится, но пока проект не утвержден, сообщает регулятор.

- Проект указания Банка России о расширении тарифного коридора, размещенный на сайте Банка России 22 июня, в ближайшее время будет направлен на регистрацию в Минюст России. После того, как указание пройдет государственную регистрацию, оно будет опубликовано на сайте Банка России и вступит в силу через 10 дней после официального опубликования, - прокомментировал ситуацию с полисами ОСАГО в ЦБ РФ.

Так, согласно этому проекту, тарифный коридор ОСАГО из-за подорожания цен на запчасти планируется расширить вверх и вниз на 26%. Для общественного транспорта — на 17,8%.



