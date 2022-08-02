Экономика

Открыта регистрация на конференцию Agile Open Talks

Экономика 02.08.2022 13:13
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02.08.2022 13:13


Банк «Открытие» объявляет о старте регистрации на конференцию Agile Open Talks - открытый разговор топ-менеджмента Enterprise организаций, агентов изменений и представителей команд.
Agile Open Talks состоится в четверг 4 августа с 14:00 до 19:00.
Зарегистрироваться на онлайн-версию конференции можно на сайте мероприятия.
Дискуссия будет посвящена «взращиванию» культуры Agile, участники представят кейсы с применением agile-подходов.
Спикерами конференции выступят заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Дмитрий Огуряев, директор Центра бизнес-трансформации банка «Открытие» Александр Орлов, руководитель Центра Agile практик Газпромбанка Сергей Слепакуров, руководитель проектного офиса банка «Открытие» Елена Седова, Agile-Coach РТ Лабс Андрей Гирин, лидер центра компетенции гибких практик ОТП Банка Игорь Новосельцев, Agile-Coach и Партнёр ScrumTrek Артемий Анцупов, лидер трайба Транзакционный бизнес банка «Открытие» Светлана Смирнова, Head of Agile S7 Group Игорь Филипьев, руководитель направления "Эффективные команды" Диасофт Денис Тимощук и др.
Подробнее о мероприятии https://agileopentalks.ru/

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