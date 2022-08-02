Экономика 02.08.2022 11:19 Новости компаний
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02.08.2022 11:19 Новости компаний
ВТБ выдал гарантию на 2 млрд. рублей по поручению ООО «ПО «Нижне-Волжский трубный завод», одного из крупнейших трубных предприятий России. Гарантия выпущена для обеспечения исполнения контракта Нижне-Волжского трубного завода на закупку сырья.
ООО «ПО «Нижне-Волжский трубный завод» (НВТЗ) – лидер по производству труб малых и средних диаметров в ЮФО. Предприятие выпускает более 5 тыс. номенклатурных позиций, в том числе эксклюзивных изделий. За последние несколько лет НВТЗ вышел на международный рынок и расширил географию поставок продукции до 16 стран мира.
- ВТБ активно поддерживает региональные компании, предлагая им комплекс финансовых решений, среди которых важную роль играют документарные продукты. Они позволяют нашим партнерам оптимизировать работу и направить дополнительные ресурсы на успешное развитие бизнеса. НВТЗ занимает сегодня ведущее место на трубном рынке Южного федерального округа. Предоставленная гарантия позволит заводу выстроить бесперебойную систему поставок сырья с металлургических комбинатов, что позитивно скажется на развитии промышленного комплекса региона, − отметил Владимир Русаев, управляющий банка ВТБ в Волгоградской области.
-Мы поставили перед собой задачу восстановить объемы производства и продаж до уровня докризисного 2020 года. Среди наших приоритетов − расширение географии продаж на внутреннем и внешнем рынках, ассортимента основной и смежной продукции, организация региональных складских комплексов в Центральном и Южном федеральных округах для максимальной удовлетворенности потребителей «здесь и сейчас». Сотрудничество с ВТБ позволяет нам использовать широкий спектр финансовых инструментов для реализации стратегических планов компании, − отметил Юрий Колесников, генеральный директор ООО «ПО «НВТЗ».
ВТБ предоставляет по поручению клиентов среднего и малого бизнеса различные виды гарантий, в том числе гарантии для участия в закупках, гарантии в обеспечение исполнения обязательств по государственным, муниципальным и коммерческим контрактам, включая международные, гарантии в пользу таможенных и налоговых органов, Фонда развития промышленности и др.
Справка. Производственное объединение «Нижне-Волжский трубный завод» создано в апреле 2020 года на базе трех производственных площадок. В августе 2020 года компания запустила четвертую производственную площадку в Ставрополе. Мощности НВТЗ включают 17 трубоэлектросварочных станов. На предприятии работает 1,5 тыс. человек. Поставки осуществляются более 2 тыс. потребителям.
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