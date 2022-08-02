Волгоградца приговорили к 8 годам за зверское убийство зятя мотыгой

В Волгоградской области вынесен приговор 56-летнему мужчине за жесткое убийство супруга своей сестры. Как сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СК по Волгоградской области Дарья Буянова, трагедия разыгралась в хуторе Вертячий Городищенского района в августе прошлого года.

45-летняя жительница хутора Вертячий, поссорившись со своим супругом, отправилась к брату, который в это время распивал спиртное. Узнав о ссоре сестры с супругом, злоумышленник решил пойти к 47-летнему родственнику и выяснить с ним отношения.

Когда мужчина пришел в дом, где жила его сестра с мужем, он схватил мотыгу и начал бить ею по телу и голове несчастного. Позднее на теле убитого насчитают 14 следов от ударов инструментом. Но и этого озверевшему мужчине показалось мало. Он схватил нож и нанес им еще не менее 27 ударов. Мужчина скончался на месте происшествия.

Ближайшие восемь лет осужденный проведет в колонии строгого режима.