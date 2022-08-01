Агентство «НКР» подтвердило Банку Уралсиб рейтинг на уровня A-.ru, повысив прогноз до «Позитивного»

Экономика 01.08.2022 09:09
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01.08.2022 09:09
Рейтинговое агентство «НКР» подтвердило рейтинг ПАО «БАНК УРАЛСИБ» до уровня A-.ru, при этом прогноз был повышен до «Позитивного». Оценка собственной кредитоспособности повышена на 1 уровень в связи с улучшением оценок достаточности капитала и склонности с риску.
Ожидаемая высокая волатильность внешней среды, по мнению НКР, сдержанно влияет на ключевые направления деятельности Банка Уралсиб, а его сильные рыночные позиции сохранятся в среднесрочной перспективе. Эксперты агентства отмечают достаточно диверсифицированный бизнес банка,высокую достаточность капитала при умеренной рентабельности, диверсифицированное фондирование и умеренную позицию по ликвидности.Акционерные риски оцениваются как низкие, качество системы управления оценивается как приемлемое.
Позитивный прогноз отражает ожидания НКР относительно дальнейшего улучшения оценки склонности к риску, а также оценок диверсификации бизнеса и системы управления на среднесрочном горизонте.
Ранее рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг Банка Уралсиб на уровне ВВВ (RU) со «Стабильным» прогнозом.
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