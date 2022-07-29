







Двое молодых людей и девушка осуждены Краснооктябрьским районным судом Волгограда за серию краж из сетевых магазинов. Как рассказала ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, перед судом предстали 21-летний и 20-летний ранее судимые жители областного центра и их 18-летняя знакомая.





- Фигуранты уголовного дела в период с сентября 2020 года по март 2021 в ночное время проникали в сетевые магазины в Волжском и Волгограде, откуда похищали алкогольную и табачную продукцию. Общий ущерб составил более 400 тысяч рублей. Кроме того, 20-летний молодой человек в сентябре позапрошлого года пытался похитить алкоголь в одном из супермаркетов, но его действия были пресечены охраной, - сообщила Оксана Черединина.





Вину в содеянном фигуранты уголовного дела полностью признали.





Суд приговорил 20-летнего мужчину к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, 21-летнего соучастника – к 3 годам 8 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Девушка получила два года условно.







Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.