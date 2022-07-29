Экономика

ВТБ запускает рефинансирование кредитов наличными

Экономика 29.07.2022 10:42 Новости компаний
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29.07.2022 10:42 Новости компаний


ВТБ с 1 августа запускает рефинансирование потребительских кредитов. Клиенты смогут объединить до шести любых кредитов в один по ставке от 5,4% годовых. Предложение позволит заемщикам, получившим средства в период высоких ставок, снизить до 50% своей платежной нагрузки.

Рефинансировать можно любые кредиты, полученные не менее трех месяцев назад. Ставка по продукту на сумму от 30 тыс. до 7 млн рублей составит от 5,4% с учетом дисконта при подаче заявки онлайн и оформления страхования. Воспользоваться программой можно на срок от 6 до 84 месяцев. Для рефинансирования у заемщика должна отсутствовать текущая просроченная задолженность, а сам кредит не должен быть ранее реструктурирован.

-Вслед за повышением ключевой ставки банки были вынуждены изменить ценовые условия по потребительским кредитам и ужесточить правила их выдачи. Однако стабилизация экономической ситуации и последовавшее смягчение денежно-кредитной политики Банком России позволили рынку скорректировать ставки до уровня начала года. Снижения долговой нагрузки заемщиков – наша стратегическая задача в новых условиях, поэтому ранее ВТБ запустил рефинансирование ипотечных кредитов. Теперь мы предлагаем клиентам снизить ставку и по кредитам наличными, что позволит улучшить ситуацию на рынке розничного кредитования, уменьшить объем финансовых обязательств клиентов и не допустить их просрочки по кредитам, – комментирует Евгений Благинин, начальник управления «Потребительское кредитование» ВТБ.

Рефинансирование позволяет переоформить свои действующие обязательства и существенно снизить платежи по кредитам за счет более низкой процентной ставки или увеличения срока кредитования. Также при необходимости возможно получение дополнительных средств на любые цели. Подача заявки доступна на сайте банка, а также через кол-центр и в офисах ВТБ.

ВТБ – один из лидеров российского рынка кредитования наличными. По итогам первого полугодия банк предоставил клиентам средства на сумму 254 млрд рублей. Портфель кредитов наличными в ВТБ превысил 1,72 трлн рублей.

 


 

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