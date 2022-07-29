Банк «Открытие» возобновляет выдачи автокредитов по программе льготного автокредитования

Экономика 29.07.2022 08:25 Новости компаний
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29.07.2022 08:25 Новости компаний
Банк «Открытие» с 1 августа начнёт приём заявок на льготное автокредитование по программам Минпромторга РФ «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», «Автомобиль государственному медицинскому персоналу» и «Автомобиль в трейд-ин». Скидка для клиентов составит до 20% от стоимости автомобиля, а в регионах Дальневосточного федерального округа – 25%. Об этом 28 июля на пресс-конференции сообщил президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов.
В соответствии с условиями госпрограммы можно будет приобрести любую модель УАЗ, LADA, ГАЗ стоимостью до 2 млн рублей.
Воспользоваться предложением в банке «Открытие» смогут семьи с одним и более несовершеннолетними детьми, клиенты, впервые покупающие транспортное средство, и работники медицинских учреждений.
Льготная программа также распространяется на автовладельцев, которые сдадут в трейд-ин свой автомобиль старше шести лет, но при условии, что они владели им не менее года.
– Программа льготного автокредитования окажет позитивное влияние на стагнирующий уже более года авторынок и стимулирует спрос населения на отечественные марки автомобилей, – отметил Михаил Задорнов.
Банк «Открытие» входит в тройку лидеров рынка объему выдач автокредитов и в топ-5 по кредитному портфелю. С начала года выдано более 25 тыс. автокредитов на сумму 31 млрд рублей. На фоне общего снижения рынка автокредитования портфель автокредитов банка «Открытие» демонстрирует рост и по объёму, и по доле рынка, превысив 93 млрд рублей на 30 июня 2022 года (+9% с начала года).
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