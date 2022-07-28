Сертификация фруктов: правила и процедуры

Полезно знать 28.07.2022 20:16 Реклама
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28.07.2022 20:16 Реклама
Фрукты продаются на территории России в течение всего года. Они употребляются в пищу самостоятельно или используются как сырье для дальнейшей переработки, например, при производстве соков, пюре, десертов и т.д. Для российского и импортного товара предусмотрены обязательные оценочные процедуры, в ходе которых подтверждается его безвредность для граждан и окружающей среды.
Обязательное декларирование фруктов
Плодоовощная продукция относится к продовольствию, поэтому в ее отношении действует технический регламент ТС 021/2011. Им установлены:
• требования к безопасности продуктов;
• принципы, которые предприниматели обязаны учитывать при ведении производства, организации хранения, доставки, продажи товара;
• порядок и схемы обязательной оценки.
Также действует ТР ТС 022/2011. Им определено, какая информация и в каком виде должна присутствовать в маркировке плодоовощной продукции.
Установлено, что оценка соответствия организуется в форме декларирования. Декларация требуется в том числе на фрукты как на сырье. Если оно подвергается переработке, то на готовые изделия оформляется еще один разрешительный документ. На продукты переработки могут распространяться положения дополнительных ТР ТС:
• 023/2011 – действует для соков, пюре;
• 029/2012 – применяется для пищевых изделий, в составе которых присутствую вспомогательные вещества (например, консерванты).
Декларирование проводится для серийного производства (на срок до 5 лет) или для одной партии продовольствия.
Дополнительная информация по ссылке: https://promotest.ru/sertifikaciya-fruktov.
Что проверяется в процессе декларирования?
Оценочная процедура предполагает обязательную проверку документации предпринимателя. Изготовители предоставляют номер применяемого госстандарта (ГОСТ) или текст технических условий (ТУ), которые фирма разработала и утвердила с учетом специфики своей продукции. От реализаторов необходим контракт на поставку с приложениями.
Также декларирование предполагает лабораторные испытания продукции. Проверяются органолептические параметры образцов (вкус, аромат, свежесть, отсутствие поврежденных плодов и примесей и т.д.). Также изучается содержание в пробах:
• болезнетворной микрофлоры (например, мезофильных и аэробных бактерий);
• тяжелых металлов (например, свинца, ртути);
• микотоксинов;
• плесневых грибов;
• пестицидов;
• нитратов;
• противомикробных препаратов;
• радиоактивных элементов;
• ГМО и т.д.
По итогам экспертиз выявленные значения фиксируются в протоколе испытаний. Нормативы и пределы для них обозначены в приложениях к ТР ТС 021/2011.
При проведении исследований применяются методики, которые установлены профильными государственными стандартами. Например, ГОСТ 26927-86 определяет порядок проверки доли ртути, 26932-86 – свинца, 32161-2013 – цезия, 32163-2013 – стронция.
При декларировании серийного выпуска дополнительно проводится инспекция производства. Установлено, что предприятия обязаны придерживаться принципов ХАССП, которые предполагают идентификацию рисков и организацию превентивного управления ими.
Требования к присутствию маркировки товара
Порядок маркирования плодоовощной продукции определен ТР ТС 022/2011. Установлено, что на упаковке / этикетке должна быть размещена информация:
• название продукта (например, «мандарины», «апельсины»);
• его количество (кг или штук);
• названия и адреса местонахождения изготовителя, импортера;
• дата сбора фруктов;
• период хранения;
• сведения о наличии / отсутствии ГМО;
• обозначение «ЕАС».
Информация о составе продукта обязательно указывается только в случае, если плоды находятся в упаковке в обработанном виде (например, очищенном от кожуры, нарезанном и т.д.).
Карантийный контроль плодоовощной продукции
Если фрукты поставляются на рынок без обработки / фасовки, то для них обязателен карантинный контроль в соответствии с Решением КТС №318 от 18.06.2010 г. Он проводится отделениями Россельхознадзора и подтверждает, что товар безопасен для здоровья человека и для сельского хозяйства. Процедура включает:
• проверку документации предпринимателя (внешнеторгового контракта, сведений о маршруте груза, описаний товара);
• проверку партии на инфекционное благополучие, отсутствие опасных насекомых и сорняков;
• обеззараживание партии.
При провозе продукции через границу РФ оформляется фитосанитарный сертификат, при транспортировке между регионами – карантинный. Оба документа выдаются на одну партию, первый действует 14-15 дней, второй – 14.
Добровольная сертификация фруктов
Помимо разрешительной документации, изготовитель / реализатор вправе оформить добровольный сертификат на фрукты. Это документ, который удостоверяет свойства товара, выбранные заявителем. Например, в нем могут быть упомянуты следующие параметры продуктов:
• вкус;
• свежесть;
• спелость;
• вид плодов, их внутренней части, кожуры;
• соответствие требованиям сорта;
• отсутствие посторонних примесей;
• отсутствие испорченных (например, гнилых) плодов;
• прочее.
Нормативы, на соответствие которым проверяется товар, устанавливаются технической документацией предприятия. Исследования выбранных характеристик проводятся в аккредитованной лаборатории.
Сертификат предоставляется на срок не более 3 лет. Он помогает сделать продукцию более востребованной у покупателей за счет демонстрации ее конкурентных преимуществ, помогает держателю в расширении рынка сбыта.
Остаются вопросы? За получением более подробной информации о сертификации фруктов и заказом помощи обратитесь к экспертам.
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