ВТБ применил машинное обучение при кредитовании застройщиков в 30 городах

Экономика 28.07.2022 10:24
0
28.07.2022 10:24
ВТБ завершил пилотный проект по использованию инструментов машинного обучения. Технология поможет банку эффективнее оценивать стоимость строящихся объектов и в ускоренном режиме принимать решения по выдаче кредитов на жилищное строительство. Новый сервис протестирован в 30 городах России.
В основе сервиса — универсальная платформа геоаналитики, запущенная ВТБ в 2020 году и позволяющая сопоставлять 170 слоев обезличенных данных из банковской сферы, телекома и digital-сервисов. В решении используется обезличенная информация о жителях аналогичных домов, а также районов со схожей транспортной инфраструктурой, имеющих похожие интересы, структуру доходов и расходов и т.д. Уникальный периметр данных анализируется методами машинного обучения для построения сложных нелинейных моделей оценки стоимости объектов. Все это позволяет оперативно принимать решения о выдаче банком кредитов под строительство.
При стандартном методе аналитики для принятия решения в ручном режиме сравнивают территориально близкие объекты. Модели, основанные на Big Data, позволяют оперативно получать качественную аналитику на базе гораздо большего объема разнообразной информации. Наиболее значимые конкурентные преимущества сервис дает в ситуации, когда строящийся жилой объект не имеет рядом аналогов, и оценить его, используя только метод сравнения с похожими соседствующими объектами, невозможно.
-При разработке сервиса мы столкнулись с тем, что рынок жилой недвижимости имеет очень динамичный характер. Для того, чтобы «успеть» за рынком в таком широком географическом периметре, мы разработали не просто модели машинного обучения, а Geo AutoML сервис. Он позволяет перестраивать модели в полностью автоматическом режиме. На сегодняшний день AutoML-решений на рынке много, но это первая история с применением геоаналитики. Поэтому сервис можно считать уникальным, — комментирует Максим Коновалихин, руководитель департамента анализа данных и моделирования – старший вице-президент ВТБ.
-Оценка рыночной стоимости строящейся недвижимости играет для банка важную роль в принятии решения о финансировании. Новая разработка позволяет нам повысить оперативность на этом этапе работы с проектом и получить более объективные и точные данные. Мы видим позитивные результаты с точки зрения повышения эффективности оценки проектов в рамках пилотирования сервиса и планируем до конца сентября масштабировать его на большинство крупнейших городов страны, — отметил Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ.
Пока решение применяется только внутри банка, но в дальнейшем может стать доступным и сторонним пользователям — другим банкам и застройщикам жилой недвижимости.
Оформить статус самозанятого теперь можно в Торгово-промышленной палате Волгоградской области через сервис Сбера28.07.2022 10:19
Экономика 28.07.2022 10:19
ВТБ запустил онлайн-сервис по выкупу автомобилей28.07.2022 09:47
Экономика 28.07.2022 09:47
Сбер выдал более 6 млрд рублей в рамках ипотеки для IT28.07.2022 09:41
Экономика 28.07.2022 09:41
Росстат: средняя зарплата волгоградцев превысила 41 тысячу рублей28.07.2022 08:31
Экономика 28.07.2022 08:31
Сбер увеличил выдачу кредитов по социально-значимым ипотечным программам27.07.2022 16:31
Экономика 27.07.2022 16:31
ВТБ запустил пакетное подписание электронных документов «в один клик»27.07.2022 14:28
Экономика 27.07.2022 14:28
Банк «Открытие» снизил ставки по кредитам для МСБ до 9,9%27.07.2022 14:01
Экономика 27.07.2022 14:01
Банк «Открытие» выставил на продажу офисный комплекс класса «А» на Таганке27.07.2022 13:28
Экономика 27.07.2022 13:28
ВТБ запустил трансграничные переводы во Вьетнам27.07.2022 11:20
Экономика 27.07.2022 11:20
Банк Уралсиб снизил ставки по ипотеке27.07.2022 10:54
Экономика 27.07.2022 10:54
В Поволжье среди предпринимателей вырос спрос на кредитные бизнес-карты Сбера27.07.2022 10:40
Экономика 27.07.2022 10:40
«Открытие Инвестиции» за первое полугодие 2022 года увеличили клиентскую базу26.07.2022 16:20
Экономика 26.07.2022 16:20
Банк «Открытие» продлил возврат предпринимателям комиссии за использование Системы быстрых платежей до конца 2022 года26.07.2022 15:36
Экономика 26.07.2022 15:36
ВТБ: россияне на треть увеличили спрос на экспресс-тесты на COVID-1926.07.2022 14:53
Экономика 26.07.2022 14:53
Ипотека банка «Открытие» признана одной из лучших на рынке26.07.2022 13:51
Экономика 26.07.2022 13:51