Росстат: средняя зарплата волгоградцев превысила 41 тысячу рублей

Экономика 28.07.2022 08:31
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28.07.2022 08:31
Росстат опубликовал обновленные данные о динамике среднемесячной номинальной начисленной зарплаты сотрудников волгоградских организаций. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на федеральное ведомство, так, в мае 2022 года в регионе этот показатель составил 41263 рубля, что больше на 0,1%, чем было в апреле.
В январе-мае 2022 года средняя зарплата в Волгоградской области почти достигла 40 тысяч. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по данным Росстата, оказался весьма существенным – 9,9%.
Самая высокая средняя зарплата среди регионов ЮФО оказалась у жителей Астраханской области – 49018 рублей за май этого года. По сравнению с апрелем она выросла на 12,5%.
Самое сильное падение зарплат в мае 2022 года зафиксировано в Краснодарском крае – на 2,2% - до 46861 рубля.
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