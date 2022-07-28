Росстат: средняя зарплата волгоградцев превысила 41 тысячу рублей









Росстат опубликовал обновленные данные о динамике среднемесячной номинальной начисленной зарплаты сотрудников волгоградских организаций. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на федеральное ведомство, так, в мае 2022 года в регионе этот показатель составил 41263 рубля, что больше на 0,1%, чем было в апреле.





В январе-мае 2022 года средняя зарплата в Волгоградской области почти достигла 40 тысяч. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по данным Росстата, оказался весьма существенным – 9,9%.





Самая высокая средняя зарплата среди регионов ЮФО оказалась у жителей Астраханской области – 49018 рублей за май этого года. По сравнению с апрелем она выросла на 12,5%.





Самое сильное падение зарплат в мае 2022 года зафиксировано в Краснодарском крае – на 2,2% - до 46861 рубля.



