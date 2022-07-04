Общество

«Не переносят запах овчины»: волгоградцам назвали необычный способ напугать каракурта

Общество 04.07.2022 14:31
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04.07.2022 14:31


В Волгоградской области в июне четыре человека попали в больницу с тяжелыми симптомами после укусов ядовитыми пауками. Лето в волгоградском регионе традиционно опасно для людей встречами с опасными хищниками. Кандидат биологических наук, доцент ВолГАУ Татьяна Карпова рассказала ИА «Высота 102», сколько в Волгограде и области смертельно опасных пауков и как их отпугнуть в случае угрозы.   

– На территории Волгоградской области обитает всего два вида пауков, которые представляют смертельную опасность для человека,– рассказывает Татьяна Карпова. – Это каракурт и южнорусский тарантул. Стоит опасаться встречи с ними с июня по август, поскольку для данных видов это благоприятный сезон для размножения. В эти месяцы самки пауков после спаривания начинают активную защиту своего потомства.

По словам доцента ВолГАУ, каракурты и южнорусские тарантулы могут попасться на пути человека абсолютно в любом уголке региона, поэтому бдительность нельзя терять ни дома, ни уж тем более на природе.

– Поскольку это степные виды членистоногих, они предпочитают сухой и жаркий климат в природе. Но это не значит, что их не может оказаться в городе, – подчеркивает Карпова. – Кроме естественной среды обитания они живут в заброшенных зданиях, в сельскохозяйственных постройках и даже на свалках в мусоре. Лучше обходить такие места стороной. Если же ваш род деятельности или вид досуга не позволяют избегать потенциально опасные участки,  в этом случае необходимо носить закрытую одежду и обувь. Также на природе всегда нужно быть начеку – тщательно просматривайте палатку и свою обувь на предмет незваного гостя, паук может оказаться абсолютно везде.

Если путь паука и ваш все же пересеклись, в случае укуса необходимо срочно обращаться к врачу. В первые три минуты, подчеркивает специалист, помощь оказать себе в состоянии каждый. Несколько простых действий могут сохранить жизнь.   

– Первыми симптомами при укусе чаще всего являются температура, слабость и озноб. В этом случае необходимо незамедлительное вмешательство врача, – объясняет Татьяна Карпова. – Но если вы находитесь далеко от ближайшего медицинского поста, то в первую очередь нужно принять антигистаминную таблетку и осторожно промыть место укуса чистой водой. В качестве экстренной помощи действенным способом будет также прижигание места укуса головкой горящей спички или любым другим горячим предметом, но сделать это нужно не позднее 2-3 минут после укуса. Этот способ спасал жизни многих людей.

Из народных методов сотрудница ВолГАУ вспоминает применение овечей шерсти. В случае укуса она, конечно, не поможет, а вот отпугнуть каракурта вполне может. Оказывается, что ядовитый хищник на дух не переносит запах овчины. 

– Данный метод относится больше к поверьям, чем к реальному способу защиты от пауков. Но его также нельзя исключать, — говорит Татьяна Карпова. – Документально установлено, что наши предки пользовались именно этим способом. При разведении овец было замечено, что каракурты начинали стаями эмигрировать в другие места. Отмечалось, что из всех сельскохозяйственных животных пауки не трогают  только этот вид. Совпадение это или нет, никто не знает, но ниточку на всякий случай нужно носить с собой. 

К слову, совсем недавно в социальных сетях волгоградцы делились фотографиями встреченных в ЦПКиО особей сольпуги. По словам  Татьяны Карповой, опасаться этих животных нет причин. Максимальный вред, который они могут принести человеку – занесение инфекции в месте укуса. Смертельной опасности сольпуги (они же фаланги) для человека не представляют.  

О симптомах в случае укуса каракурта ранее рассказывал, напомним, заведующий центра острых отравлений больницы № 25 Сергей Ларионов. 

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