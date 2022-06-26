Общество

Страх смерти и судороги: в Волгоградской области разбушевались каракурты

Общество 26.06.2022 11:51
0
26.06.2022 11:51


В июне в центр острых отравлений больницы № 25 города Волгограда доставлены четверо пострадавших от укусов каракуртов. Как сообщает ИА «Высота 102», одной из жертв стал 11-летний ребенок. 

— 11-летний ребенок из поселка Чапурники Светлоярского района госпитализирован 13 июня. На сегодняшний день выписан, — пояснили информагентству в комитете здравоохранения Волгоградской области.  

Как уточнили в ведомстве, за последнюю неделю число пострадавших стало увеличиваться. От укусов каракурта не смогли уберечься 46-летняя женщина из Суровикино, 70-летний пенсионер из Калача-на-Дону и 35-летняя жительница Волгограда. Все продолжают лечение.

Заведующий центра острых отравлений больницы № 25 Сергей Ларионов отмечает, что отравление протекает тяжело и развивается очень стремительно. 

— Возникающая на месте укуса жгучая боль через 15-20 минут распространяется на соседние части тела и органы. Через 20-40 минут появляется озноб, боли в груди, животе, конечностях, а также чувство жжения во всем теле. Развивается резкая слабость, иногда лишающая больного возможности самостоятельно передвигаться, — рассказывает врач.  

Также из симптомов — сильное возбуждение и, что особенно характерно, страх смерти. Затрудняется дыхание, а пульс становится частым. По словам специалиста, приглушаются тоны сердца, кровяное давление вначале повышается. 

— Наступает задержка мочи. У некоторых больных наблюдается слюнотечение и затрудненное глотание. Через три часа появляются судороги нижних и верхних конечностей, — добавляет медик. 

Спустя 4-5 часов после укуса начинают проявляться тошнота, рвота, напряжение прямых мышц живота и запор. Язык, оставаясь влажным, порывается белым налетом. 

— Черев 8-10 часов отмечается одутловатость лица, отек век и проливной пот, который сочетается с ознобом. Температура субфебрильная (от нормы до 38°), реже нормальная или высокая. В крови наступают значительные изменения. С исчезновением симптомов отравления состояние больного постепенно улучшается, — уточняет Сергей Ларионов. 

В период выздоровления — чаще на третий или четвертый день заболевания — на коже груди, живота и конечностей может появиться обильная зудящая сыпь, бесследно исчезающая через 3-4 дня. После выписки из стационара больные вследствие резкой слабости в период от пяти до 15 дней остаются неработоспособными.

При укусе каракурта необходимо оперативно обратиться за помощью в ближайшее медучреждение или вызвать скорую помощь. 

Как уточнили в облздраве, в прошлом году в больницу № 25 доставили 32 пострадавших от укусов пауков, из них 29 поступили после встречи с каракуртом. Проведена 21 консультация с районными медорганизациями по поводу укусов пауками.

В Волгоградском регионе обитает более 122 видов пауков. Из них ядовитых, представляющих опасность для человека, всего пару видов. Самые опасные — это каракурты.

Сезон укусов ежегодно отмечается с мая по сентябрь, но может стартовать неделей-двумя раньше или позже в зависимости от погоды.  

Чаще всего каракурты проявляют большую активность в июле и августе. Это объясняется передвижениями паука, связанными с брачным периодом и сменой мест обитания.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

«Ростелеком» предлагает «Лучший старт» в цифровой мир

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог недвижимости. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Общество
26.06.2022 15:44
Общество 26.06.2022 15:44
Комментарии

0
Далее
Общество
26.06.2022 14:39
Общество 26.06.2022 14:39
Комментарии

0
Далее
Общество
26.06.2022 13:41
Общество 26.06.2022 13:41
Комментарии

0
Далее
Общество
26.06.2022 12:45
Общество 26.06.2022 12:45
Комментарии

0
Далее
Общество
26.06.2022 10:45
Общество 26.06.2022 10:45
Комментарии

0
Далее
Общество
26.06.2022 10:08
Общество 26.06.2022 10:08
Комментарии

0
Далее
Общество
26.06.2022 07:58
Общество 26.06.2022 07:58
Комментарии

0
Далее
Общество
26.06.2022 00:07
Общество 26.06.2022 00:07
Комментарии

0
Далее
Общество
25.06.2022 23:13
Общество 25.06.2022 23:13
Комментарии

0
Далее
Общество
25.06.2022 21:45
Общество 25.06.2022 21:45
Комментарии

0
Далее
Общество
25.06.2022 20:24
Общество 25.06.2022 20:24
Комментарии

0
Далее
Общество
25.06.2022 18:59
Общество 25.06.2022 18:59
Комментарии

0
Далее
Общество
25.06.2022 18:40
Общество 25.06.2022 18:40
Комментарии

0
Далее
Общество
25.06.2022 18:27
Общество 25.06.2022 18:27
Комментарии

0
Далее
Общество
25.06.2022 14:55
Общество 25.06.2022 14:55
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:44
В Волгограде 2 июля откроют детский бассейн в ЦПКиО: смотрим цены и графикСмотреть фотографии
14:39
С 27 июня в Волгограде отключат горячую воду: список адресовСмотреть фотографии
13:41
Волгоградцам на видео показали «волчье вымя»Смотреть фотографии
12:45
Жителей Волгоградской области в 5 утра разбудил странный гулСмотреть фотографии
11:51
Страх смерти и судороги: в Волгоградской области разбушевались каракуртыСмотреть фотографии
11:30
В Волгограде в лобовом ДТП пострадали двое детей и взрослыйСмотреть фотографии
10:45
Трассы Волгоградской области оборудуют 5 мобильными пунктами медпомощиСмотреть фотографии
10:08
В Волгоградской области с 29 июня ожидаются перебои в работе ТВ и радиоСмотреть фотографии
09:00
Стал известен претендент на пост главного тренера волгоградского «Ротора»Смотреть фотографии
07:58
В Волгограде на новой неделе похолодает до +15 °ССмотреть фотографии
00:07
Море огней, эмоций и один Niletto: в Волгограде завершился первый молодежный фестСмотреть фотографии
23:30
Офицер СК после нападения умер в больнице ВолгоградаСмотреть фотографии
23:13
Фестиваль #ТриЧетыре и концерт посетили 240 тысяч волгоградцевСмотреть фотографии
21:45
Супруга умершего волгоградца не смогла получить его медкарту через судСмотреть фотографии
20:24
В Волгоградской области от платы за капремонт освободили жильцов 10 домов: списокСмотреть фотографии
19:57
Зубаревой и Сивокозу сообщили о запахах с волгоградского кожзаводаСмотреть фотографии
18:59
Тысячи волгоградцев пришли на концерт с участием NILETTOСмотреть фотографии
18:40
В волгоградской академии МВД выбрали «Мисс генеральских симпатий»: фотоСмотреть фотографии
18:27
Братскую могилу испанца, русского и татарина в центре Волгограда готовят к реставрацииСмотреть фотографии
16:59
Боксер Лебедев и губернатор Бочаров обсудили волгоградский спортСмотреть фотографии
16:21
Боеприпасы ВОВ хранились на стройке в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:11
Под Волгоградом трудный подросток украл из магазинов 23 бутылки алкоголяСмотреть фотографии
15:11
В Волгоградской области нашли пропавшего ребенкаСмотреть фотографии
14:55
Волгоградский губернатор слился с молодежью и накормил зама блинамиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:56
«Утром - ЗОЖ, вечером – молодежь»: на фестивале в Волгограде юных спортсменов учат чемпионыСмотреть фотографии
12:58
В Волгоградской области женщина умерла в центральном паркеСмотреть фотографии
12:46
Сотни студентов открыли в центре Волгограда фестиваль #ТриЧетыреСмотреть фотографии
12:18
В пойме реки Царица в Волгограде построят дорогуСмотреть фотографии
11:56
Бочаров в ГДЮЦе обсуждает с молодежью развитие поймы ЦарицыСмотреть фотографии
11:20
В Камышине Волгоградской области пропал 9-летний мальчикСмотреть фотографии
 