Страх смерти и судороги: в Волгоградской области разбушевались каракурты

В июне в центр острых отравлений больницы № 25 города Волгограда доставлены четверо пострадавших от укусов каракуртов. Как сообщает ИА «Высота 102», одной из жертв стал 11-летний ребенок.

— 11-летний ребенок из поселка Чапурники Светлоярского района госпитализирован 13 июня. На сегодняшний день выписан, — пояснили информагентству в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Как уточнили в ведомстве, за последнюю неделю число пострадавших стало увеличиваться. От укусов каракурта не смогли уберечься 46-летняя женщина из Суровикино, 70-летний пенсионер из Калача-на-Дону и 35-летняя жительница Волгограда. Все продолжают лечение.

Заведующий центра острых отравлений больницы № 25 Сергей Ларионов отмечает, что отравление протекает тяжело и развивается очень стремительно.

— Возникающая на месте укуса жгучая боль через 15-20 минут распространяется на соседние части тела и органы. Через 20-40 минут появляется озноб, боли в груди, животе, конечностях, а также чувство жжения во всем теле. Развивается резкая слабость, иногда лишающая больного возможности самостоятельно передвигаться, — рассказывает врач.

Также из симптомов — сильное возбуждение и, что особенно характерно, страх смерти. Затрудняется дыхание, а пульс становится частым. По словам специалиста, приглушаются тоны сердца, кровяное давление вначале повышается.

— Наступает задержка мочи. У некоторых больных наблюдается слюнотечение и затрудненное глотание. Через три часа появляются судороги нижних и верхних конечностей, — добавляет медик.

Спустя 4-5 часов после укуса начинают проявляться тошнота, рвота, напряжение прямых мышц живота и запор. Язык, оставаясь влажным, порывается белым налетом.

— Черев 8-10 часов отмечается одутловатость лица, отек век и проливной пот, который сочетается с ознобом. Температура субфебрильная (от нормы до 38°), реже нормальная или высокая. В крови наступают значительные изменения. С исчезновением симптомов отравления состояние больного постепенно улучшается, — уточняет Сергей Ларионов.

В период выздоровления — чаще на третий или четвертый день заболевания — на коже груди, живота и конечностей может появиться обильная зудящая сыпь, бесследно исчезающая через 3-4 дня. После выписки из стационара больные вследствие резкой слабости в период от пяти до 15 дней остаются неработоспособными.

При укусе каракурта необходимо оперативно обратиться за помощью в ближайшее медучреждение или вызвать скорую помощь.

Как уточнили в облздраве, в прошлом году в больницу № 25 доставили 32 пострадавших от укусов пауков, из них 29 поступили после встречи с каракуртом. Проведена 21 консультация с районными медорганизациями по поводу укусов пауками.

В Волгоградском регионе обитает более 122 видов пауков. Из них ядовитых, представляющих опасность для человека, всего пару видов. Самые опасные — это каракурты.

Сезон укусов ежегодно отмечается с мая по сентябрь, но может стартовать неделей-двумя раньше или позже в зависимости от погоды.

Чаще всего каракурты проявляют большую активность в июле и августе. Это объясняется передвижениями паука, связанными с брачным периодом и сменой мест обитания.