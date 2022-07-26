Волгоградская фирма после получения 12 миллионов сорвала капремонт в шести домах

Волгоградское УФАС включило ООО «Строй-Инвест» в реестр недобросовестных подрядчиков после рассмотрения обращения УНО «Региональный фонд капремонта». Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, в 2021 году между фондом и ООО «Строй-Инвест» были заключены 4 договора на выполнение работ по капитальному ремонту 6 многоквартирных домов, расположенных на территории Волгограда. В антимонопольном органе корреспонденту информагентства уточнили, что речь идет о домах в Красноармейском районе – пр. Столетова, 3, ул. 40 лет ВЛКСМ 1, 17, ул. Сидорова, 4, пр. Канатчиков, 13 и ул. Арсеньева, 34.

Согласно условиям договоров работы должны были быть завершены подрядчиком до октября прошлого года. Однако ООО «Строй-Инвест», получив почти 12 миллионов рублей в качестве аванса, до настоящего времени не сделало работы в полном объеме ни по одному дому.

Справка. ООО «Строй-Инвест» зарегистрировано в Красноармейском районе Волгограда. Согласно открытым данным, компания заключила с фондом капремонта Волгоградской области 11 контрактов на общую сумму более 80 миллионов рублей. В арбитражном суде Волгоградской области рассматривается в настоящее время иск фонда капремонта к «Строй-Инвест».





Материал опубликован в рамках проекта «Прозрачность власти – залог противодействия коррупции»