Происшествия

В Волгограде рецидивисты с битой напали на группу школьников

Происшествия 25.07.2022 11:48
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25.07.2022 11:48



Полицейские задержали двоих подозреваемых в нападении в Волгограде на группу подростков, которые прятались от дождя.
Как сообщили в региональном главке МВД, 23 июля в полицию обратились родители школьников. Они сообщили, что их дети стали жертвами разбойников, которые были вооружены.
- Заявители сообщили, что когда их дети прятались от дождя в заброшенном здании по ул. Николаевская Красноармейского района двое неизвестных мужчин, угрожая битой, похитили у подростков мобильные телефоны, - сообщили в главке.
Подозреваемых установили и задержали. Ими оказались ранее судимые 30-летний и 24-летний местные жители.
Часть похищенного имущества они успели сбыть.
Материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

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