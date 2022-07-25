В Волгограде рецидивисты с битой напали на группу школьников









Полицейские задержали двоих подозреваемых в нападении в Волгограде на группу подростков, которые прятались от дождя.

Как сообщили в региональном главке МВД, 23 июля в полицию обратились родители школьников. Они сообщили, что их дети стали жертвами разбойников, которые были вооружены.

- Заявители сообщили, что когда их дети прятались от дождя в заброшенном здании по ул. Николаевская Красноармейского района двое неизвестных мужчин, угрожая битой, похитили у подростков мобильные телефоны, - сообщили в главке.

Подозреваемых установили и задержали. Ими оказались ранее судимые 30-летний и 24-летний местные жители.

Часть похищенного имущества они успели сбыть.

Материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.



