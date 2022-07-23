Экономика 23.07.2022 11:48
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23.07.2022 11:48
День торговли отмечается сегодня, 23 июля в России. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области, в сфере торговли наблюдается положительная динамика – так, по итогам 2021 года оборот розничной торговли Волгоградской области составил 475,4 млрд руб. или 106,5% в сопоставимых ценах к 2020 году. В денежном выражении по обороту розничной торговли Волгоградская область занимает третье место среди регионов Южного Федерального округа.
Доля налоговых поступлений в торговли в объеме региона – порядка 10%.
Справка. В регионе действуют 18,2 тыс. объектов розничной торговли (из них 12,9 тыс. являются стационарными, 5,3 тыс. – нестационарными). Также определены 332 ярмарочные площадки. В отрасли торговли Волгоградской области создано более 82 тыс. рабочих мест.
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