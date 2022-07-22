Волгоградцам погасили долги по зарплате на 10 миллионов рублей









В Волгоградской области удалось снизить долги по зарплатам. Как сообщили ИА «Высота 102» в Росстате, так, на 1 июля 2022 года объем зарплатной задолженности снизился почти на 30% по сравнению с данными на 1 июня и составил 21,8 миллиона рублей. На 1 июня работодатели должны были своим сотрудникам 32,1 миллиона рублей. Таким образом, задолженность снизилась на 10,3 миллиона.





При этом часть долга удалось погасить из федерального бюджета. К слову, Волгоградская область стала единственным субъектом РФ, где задолженность по зарплате сложилась в том числе и за счет федерального бюджета. Но в прошлом месяце 5,3 миллиона рублей людям было перечислено.





В ЮФО самые большие долги по зарплатам сложились в Крыму – 47,1 миллиона рублей. А в Адыгее отмечен самый высокий прирост задолженности – почти в 4 раза (9,1 миллиона рублей).



