Волгоградцам погасили долги по зарплате на 10 миллионов рублей

Экономика 22.07.2022 16:54
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22.07.2022 16:54
В Волгоградской области удалось снизить долги по зарплатам. Как сообщили ИА «Высота 102» в Росстате, так, на 1 июля 2022 года объем зарплатной задолженности снизился почти на 30% по сравнению с данными на 1 июня и составил 21,8 миллиона рублей. На 1 июня работодатели должны были своим сотрудникам 32,1 миллиона рублей. Таким образом, задолженность снизилась на 10,3 миллиона.
При этом часть долга удалось погасить из федерального бюджета. К слову, Волгоградская область стала единственным субъектом РФ, где задолженность по зарплате сложилась в том числе и за счет федерального бюджета. Но в прошлом месяце 5,3 миллиона рублей людям было перечислено.
В ЮФО самые большие долги по зарплатам сложились в Крыму – 47,1 миллиона рублей. А в Адыгее отмечен самый высокий прирост задолженности – почти в 4 раза (9,1 миллиона рублей).
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