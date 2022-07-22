Водитель спасся чудом: под Волгоградом фура протаранила бетонный блок и перевернулась — видео

В Иловлинском районе Волгоградской области накануне примерно в 22.40 произошло ДТП с участием фуры. Грузовик на 917 километре трассы Р-22 «Каспий» столкнулся с бетонными блоками и перевернулся.





— По предварительным данным, водитель не справился с управлением и въехал в блоки, — пояснили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.





Как уточнили в полицейском ведомстве, в результате аварии пострадавших нет. По словам очевидцев, многотонную машину перевернули с помощью тяжелой техники. Водитель чудом не пострадал.

Фото и видео: ХУ Волгоград/t.me / Марина Журавлева/vk.com

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