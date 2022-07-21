В Волгоградской области сотрудники полиции разыскивают водителя ВАЗа, который днем 21 июля устроил ДТП с участием грузовика и Hyundai Getz. Вылетев в кювет после столкновения, управлявший отечественной легковушкой мужчина бросил машину и скрылся.





– По предварительным данным, в 13.50 в районе хутора Госпитомник 42-летний водитель ВАЗ-2106 выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Hyundai Getz, – сообщили обстоятельства аварии ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области. – После этого Hyundai Getz от удара отбросило на грузовик, а ВАЗ столкнулся с ограждением и вылетел на обочину.





Получил ли водитель ВАЗа травмы, неизвестно. В настоящее время ведется его розыск. Помощь медиков потребовалась пассажирке Hyundai Getz. Женщина была доставлена бригадой скорой помощи в больницу №25 в Волгограде.





Если вам что-либо известно о местонахождении водителя ВАЗ-2106, просьба сообщать информацию по номеру 02 или 102.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области