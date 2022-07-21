Экономика 21.07.2022 10:18 Новости компаний
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21.07.2022 10:18 Новости компаний
СК «Росгосстрах Жизнь» предлагает клиентам банка «Открытие» новый продукт для выгодных накоплений «Стратегия на пять» с гарантированным доходом и страховой защитой.
«Стратегия на пять» – максимально понятный, прозрачный и не требующий специальных финансовых знаний накопительный продукт. Программа обеспечивает клиенту выбор комфортного взноса, суммы накоплений и гарантированную доходность, а также страховую защиту на весь срок ее действия. Ничем не рискуя, клиенты «Открытия» могут легко приумножить уже имеющийся капитал.
Механика программы проста: клиент в течение пяти лет – срока программы – раз в год вносит платеж, размер которого выбирает сам (минимальная сумма взноса – 50 тыс. рублей), а СК «Росгосстрах Жизнь» на каждый внесенный платеж добавляет кешбэк 21%.
Например, при ежегодном взносе 165 000 рублей, кешбэк от страховой компании составит 175 000 рублей (по 35 000 рублей для каждого взноса), и через пять лет капитал клиента достигнет 1 млн рублей.
Работающие клиенты могут еще увеличить доход ежегодно оформляя налоговый вычет. Для удобства страхователей в программу автоматически включен онлайн-сервис, который поможет получить налоговый вычет дистанционно.
— Для нас важно предложить клиентам продукт без подводных камней и «дисклеймеров» — с установленной в договоре суммой итоговой выплаты по продукту, которая не зависит от динамики фондового рынка. Заключая договор страхования, клиент фиксирует ставку на длительный срок, что особенно актуально в условиях сокращения ставок, — отмечает Борис Борзунов, руководитель управления инвестиционного страхования СК «Росгосстрах Жизнь». — Наше недавнее исследование показало, что большинство россиян мечтают стать миллионерами и очень много делают для достижения своей цели — работают 24/7, повышают квалификацию, а главное – понимают, что капитал можно не только заработать, но и накопить. С нашим новым продуктом «Стратегия на пять» мечта может стать еще ближе.
— Стратегия на пять» стала достойным пополнением линейки сберегательных и инвестиционных продуктов банка, рассчитанных на клиентов с разными финансовыми возможностями и риск-аппетитом, — добавляет заместитель лидера трайба «Сбережения и инвестиции» банка «Открытие» Мария Саенко. — Новый продукт позволит клиентам «Открытия» получить фиксированную доходность своих вложений и обеспечить их страховую защиту. Это особенно важно в условиях стремительно меняющейся реальности и дает возможность планировать инвестиции и доход от них на пять лет вперед.
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