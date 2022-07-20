Экономика

ВТБ: российские заемщики стали чаще переходить в «семейную ипотеку»

Экономика 20.07.2022 12:06 Новости компаний
0
20.07.2022 12:06 Новости компаний


По статистике ВТБ, в первом полугодии около 5 тысяч заемщиков перевели свои кредиты в «семейную ипотеку», рефинансировав их из других программ. По сравнению с первым полугодием прошлого года спрос на подобные сделки вырос на четверть, а их объем увеличился на треть и превысил 13 млрд рублей. Об этом в ходе интервью телеканалу «Россия 24» заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Наибольшая активность клиентов, которые перевели свои кредиты в «семейную ипотеку», наблюдается в Московском регионе, где семьи с детьми уже рефинансировали свои кредиты на 9,4 млрд рублей. На втором месте – Санкт-Петербург и Ленобласть (3,1 млрд рублей). В топ-5 регионов по объему сделок также входят Республики Татарстан (896 млн), Башкортостан (736 млн) и Новосибирская область (584 млн).

Общий объем выдач по «семейной ипотеке» в ВТБ с начала года приблизился к 125 млрд рублей. Программой воспользовались около 24 тысяч заемщиков, что в 3,7 раза превышает результат за аналогичный период 2021 года. Со своей стороны, ВТБ с 1 июля снизил ставку по ипотеке для многодетных семей до 3% и уже провел первые сделки по новым условиям примерно в 20 регионах. Предложение действует до конца года и направлено на поддержку клиентов, у которых в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 гг. родился третий или последующий ребенок, а хотя бы один из родителей получает зарплату на карту ВТБ. 

- Условия по «семейной ипотеке» сегодня являются наиболее выгодными на рынке жилищных кредитов. Поэтому мы видим желание участников других ипотечных программ перейти именно в нее. За последние полгода подобный спрос вырос на четверть – причем как со стороны заемщиков, оформивших кредит по стандартной банковской программе, так и госипотеке. Клиенты расширяют свои семьи и улучшают условия по кредитам, чтобы снизить долговую нагрузку. В этом вопросе банки и застройщики должны решать задачи государственного уровня, обеспечивая семьи с детьми качественным и доступным жильем, – прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Финансирование по «семейной ипотеке» предоставляется заемщикам при покупке недвижимости на первичном рынке. Максимальная сумма кредита может достигать 12 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и 6 млн рублей – в остальных регионах. На объекты ряда застройщиков доступно увеличение лимита до 30 и 15 млн рублей соответственно.

ВТБ обеспечивает льготные условия «детской ипотеки» для своих клиентов в рамках новой стратегии развития «семейного капитала», направленной на адресную поддержку населения. Программа ВТБ объединяет комплекс продуктов и сервисов, отвечающих потребностям клиентов на всех этапах развития семьи: от рождения ребенка до выплаты пенсии. Она предусматривает предоставление им всех необходимых финансовых и государственных услуг в удобном цифровом формате, а также дополнительных льгот от банка.

ВТБ – один из лидеров рынка жилищного кредитования. По итогам первого полугодия 96,5 тысячи заемщиков оформили в банке ипотеку почти на 432 млрд рублей. Каждый второй кредит был выдан с господдержкой.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Экономика
20.07.2022 12:25
Экономика 20.07.2022 12:25
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.07.2022 12:02
Экономика 20.07.2022 12:02
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.07.2022 11:29
Экономика 20.07.2022 11:29
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.07.2022 09:40
Экономика 20.07.2022 09:40
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.07.2022 15:42
Экономика 19.07.2022 15:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.07.2022 15:06
Экономика 19.07.2022 15:06
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.07.2022 14:03
Экономика 19.07.2022 14:03
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.07.2022 12:56
Экономика 19.07.2022 12:56
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.07.2022 12:56
Экономика 19.07.2022 12:56
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.07.2022 11:32
Экономика 19.07.2022 11:32
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.07.2022 10:13
Экономика 19.07.2022 10:13
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.07.2022 09:21
Экономика 19.07.2022 09:21
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.07.2022 16:17
Экономика 18.07.2022 16:17
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.07.2022 14:17
Экономика 18.07.2022 14:17
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.07.2022 13:53
Экономика 18.07.2022 13:53
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

15:06
Пойму реки Царицы в Волгограде хотят наполнить водойСмотреть фотографии
14:36
Погибла пшеница и подсолнечник: в Камышине озвучили новые потери от градаСмотреть фотографии
14:06
«Мальчишки, тут столько горя!»: опубликованы фото обвалившегося корпуса на рынке ВолгоградаСмотреть фотографии
13:34
Мясной корпус частично обрушился на Народной ярмарке в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:25
В Волгограде Россельхозбанк представил цифровые сервисы для фермеровСмотреть фотографии
11:39
СК выясняет обстоятельства происшествия в волгоградском магазине «Магнит»Смотреть фотографии
11:29
РУСАЛ масштабно отметил День металлурга в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:29
Пациент умер после падения со второго этажа психбольницы в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:54
Под Волгоградом во время конфликта между двумя братьями подстрелили третьегоСмотреть фотографии
10:51
Массовое ДТП произошло под Волгоградом из-за недомогания водителяСмотреть фотографии
10:32
«Уехала с детьми домой»: пропавшую с двумя девочками няню нашли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:30
На горчичном поле под Волгоградом сгорел американский комбайнСмотреть фотографии
10:20
Волгоградцы выстроились в очередь за едой «Вкусно – и точка»Смотреть фотографии
09:55
В Волжском в машине нашли разложившийся труп женщиныСмотреть фотографии
09:31
Волгоградская область удвоила объемы собранной пшеницыСмотреть фотографии
09:03
Чиновники стали первыми посетителями «Вкусно – и точка» в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:49
Еще одна бригада волгоградских медиков отправилась в ЛНРСмотреть фотографии
08:28
В Волжском 5-летняя и 9-летняя девочки пропали вместе с нянейСмотреть фотографии
07:56
В Волгограде устраивают смотрины бездомных животныхСмотреть фотографии
07:01
«Как на пороховой бочке»: волгоградцы боятся не выбраться из огня в случае пожара в Вишневой балкеСмотреть фотографии
06:16
Волгоградец застрял в Москве после погрома на Курском вокзалеСмотреть фотографии
21:27
В Волгоградской области 20 июля прервется радиосигналСмотреть фотографии
20:58
В Волжском ограничат продажу алкоголя на три дняСмотреть фотографии
20:29
Главный офис администрации Волгоградской области обработают от членистоногихСмотреть фотографии
20:08
Билеты на матч волгоградского «Ротора» подешевели до 50 рублейСмотреть фотографии
19:54
«Чтобы было светло и тепло»: в Волгоградской области догазифицируют 10 тысяч домовСмотреть фотографии
19:30
«Меня нагло обманули»: волгоградка, потерявшая в ДТП с КАМАЗом сына и мать, обвинила в афере юристаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:23
В Волгограде водитель Renault сбил на переходе женщину – видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
17:44
В Волжском глава стройфирмы спрятал от налоговой 13,7 млн рублейСмотреть фотографии
16:20
В Волгограде отца-садиста осудят за систематические избиения усыновленного мальчикаСмотреть фотографии
 