Массовое ДТП произошло под Волгоградом из-за недомогания водителя

Происшествия 20.07.2022 10:51
0
20.07.2022 10:51
Легковушка, внедорожник и фура столкнулись в Суровикинском районе Волгоградской области, пострадали два человека. Как сообщили в региональном главке МВД, авария произошла в 6 утра на 137 км трассы «Волгоград-Каменск-Шахтинский».
По предварительной информации, 31-летний водитель «Лады Ларгус», двигаясь в торону Волгограда, почувствовал себя плохо за рулем. Он не справился с управлением и совершил столкновение с автомашиной «УАЗ Патриот», водитель которой остановился в попутном направлении в конце полосы разгона.
От удара «УАЗ Патриот» врезался в припаркованный на обочине грузовик «МАН» с полуприцепом.
В результате ДТП пострадали 19-летний пассажир и водитель «Лада Ларгус». Они доставлены в больницу.
«Мальчишки, тут столько горя!»: опубликованы фото обвалившегося корпуса на рынке Волгограда20.07.2022 14:06
Происшествия 20.07.2022 14:06
Мясной корпус частично обрушился на Народной ярмарке в Волгограде20.07.2022 13:34
Происшествия 20.07.2022 13:34
СК выясняет обстоятельства происшествия в волгоградском магазине «Магнит»20.07.2022 11:39
Происшествия 20.07.2022 11:39
Пациент умер после падения со второго этажа психбольницы в Волгограде20.07.2022 11:29
Происшествия 20.07.2022 11:29
На горчичном поле под Волгоградом сгорел американский комбайн20.07.2022 10:30
Происшествия 20.07.2022 10:30
В Волжском в машине нашли разложившийся труп женщины20.07.2022 09:55
Происшествия 20.07.2022 09:55
В Волгограде водитель Renault сбил на переходе женщину – видео19.07.2022 18:23
Происшествия 19.07.2022 18:23
Волгоградец на Lexus «уронил» на Второй Продольной даму на Toyota19.07.2022 15:57
Происшествия 19.07.2022 15:57
До кровавых слез: в Волжском пьяная садистка избила собаку киянкой и вилами19.07.2022 14:55
Происшествия 19.07.2022 14:55
Под Волгоградом безработный утроил стрельбу из автомата19.07.2022 12:47
Происшествия 19.07.2022 12:47
В Волгоградской области мужчина отсек себе пальцы пилой19.07.2022 11:50
Происшествия 19.07.2022 11:50
Обливались кипятком и ацетоном: четверо детей госпитализированы с ожогами в Волгограде19.07.2022 09:34
Происшествия 19.07.2022 09:34
В Волгограде 45-летнего мужчину пес укусил за лицо19.07.2022 09:13
Происшествия 19.07.2022 09:13
Тело профсоюзного лидера нефтеперерабатывающего завода нашли в Волгограде19.07.2022 08:36
Происшествия 19.07.2022 08:36
В Волгоградской области зафиксировано 13 случаев отравлений грибами19.07.2022 07:54
Происшествия 19.07.2022 07:54