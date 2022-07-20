Массовое ДТП произошло под Волгоградом из-за недомогания водителя









Легковушка, внедорожник и фура столкнулись в Суровикинском районе Волгоградской области, пострадали два человека. Как сообщили в региональном главке МВД, авария произошла в 6 утра на 137 км трассы «Волгоград-Каменск-Шахтинский».

По предварительной информации, 31-летний водитель «Лады Ларгус», двигаясь в торону Волгограда, почувствовал себя плохо за рулем. Он не справился с управлением и совершил столкновение с автомашиной «УАЗ Патриот», водитель которой остановился в попутном направлении в конце полосы разгона.

От удара «УАЗ Патриот» врезался в припаркованный на обочине грузовик «МАН» с полуприцепом.

В результате ДТП пострадали 19-летний пассажир и водитель «Лада Ларгус». Они доставлены в больницу.



